Michelle Hunziker mostra le foto da bambina: il dettaglio che non passa inosservato; ecco il post pubblicato dalla conduttrice.

È senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Bellissima, solare e piena di talento: parliamo di Michelle Hunziker, reduce dall’esperienza al timone di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip. Oggi la conosciamo tutti, ma l’avete mai vista da bambina? Ebbene, ci ha pensato lei a mostrarsi nella sua versione ‘mini’ ai suoi followers di Instagram. Il post è apparso poco fa sul suo profilo ufficiale e ha scatenato i commenti dei fan. Anche perché, sin da piccola, non solo Michelle era stupenda, ma aveva le stesse identiche espressioni di adesso! Un ‘prima e dopo’ tenerissimo. Diamo un’occhiata.

Michelle Hunziker mostra le foto da bambina: le espressioni non cambiano mai!

Michelle Hunziker era bellissima già da bambina. Ma, su questo, nessuno aveva dubbi. Ma avete presente le simpaticissime e uniche espressioni della conduttrice? Ebbene, anche a pochi anni d’età facevano parte di lei. Non ci credete? Ecco cosa ha appena postato la bellissima svizzera:

Un post davvero dolcissimo, quello appena postato dalla bellissima Michelle, che mette a confronto la sua versione mini con quella del presente. Delle foto ricordo davvero emozionanti, attraverso le quali la conduttrice vuole dimostrare come le sue espressioni non siano cambiata! E la frase che accompagna alle foto è davvero dolce: “La mia infanzia mi chiede di prenderla in braccio e giocare con lei e io accetto sempre volentieri e le dico: vieni pure tanto io e te non ci lasceremo mai”. Un modo dolcissimo per ricordare a tutti che in fondo in ognuno di noi c’è un po’ del bambino che siamo stati. Il post ha scatenato i commenti dei fan, che hanno sottolineato come la Hunziker fosse stupenda già da bimba. E voi, notate la somiglianza tra Michelle da piccola e Michelle del presente?