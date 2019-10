Milano, spray al peperoncino alla fermata: dieci intossicati, anche bambini

Milano, spray al peperoncino alla fermata: dieci persone intossicate tra cui anche alcuni bambini. E’ successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre

La classica bravata? Quello che è successo quest’oggi, 25 ottobre 2019, nella Metro a Milano è davvero vergognoso. Bravata, sì, ma fino ad un certo punto. Quando può cominciare ad essere reato grave un gesto simile? Chissà, forse quando di mezzo ci sono dei bambini intossicati. Beh, stavolta è accaduto anche questo. Ancora quel maledetto spray al peperoncino, ancora qualche sprovveduto che l’ha spruzzato per aria in un ambiente chiuso, tra l’altro.

Milano, spray al peperoncino in Metro: dieci persone intossicate

Dov’è il limite? Dov’è la linea, forse sottilissima, che contraddistingue il reato dalla bravata? Spruzzare lo spray al peperoncino in questo modo può provocare delle conseguenze pericolosissime. Poco importa a chi lo ha fatto. Tuttavia, stavolta ben dieci persone sono rimaste intossicate alla fermata della metro di Cimiano, sulla linea verde della M2 di Milano. Erano le ore 15 di questo pomeriggio di venerdì 25 ottobre. Dieci persone che hanno rischiato grosso. Dieci persone che erano lì ad aspettare la Metro e che da un momento all’altro si sono ritrovate a non riuscire più a respirare. Purtroppo, stavolta la ‘bravata’ ha coinvolto anche due bambini molto piccoli: una bimba di un anno e un bambino di tre.

Ma non sono gli unici minorenni ad essere coinvolti tristemente in questa riprovevole faccenda. Ci sono di mezzo anche due ragazzine di 13 e 14 anni e un ragazzo di 15 anni. Anche stavolta non ci sono feriti gravi. Ma, comunque sia, delle persone sono rimaste intossicate. E per quale ragione? Tutti sono stati prontamente portati nel reparto sanitario dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che si trovava lì, a pochi passi. La fermata della metropolitana è rimasta chiusa per alcuni minuti per poi riprendere la circolazione intorno alle 15.25. Tutto è tornato alla normalità. Per quelle persone, però, quel pomeriggio forse non si cancellerà più dalla mente.