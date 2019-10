Miriam Leone incanta: la gonna è troppo corta, Instagram è in estasi

Miriam Leone continua ad incantare i suoi followers: con la gonna davvero troppo corta, la bella attrice manda in estasi i suoi followers.

È una delle attrici più amate ed apprezzate del momento, Miriam Leone. Attualmente impegnata nella serie televisiva di Sky, ‘1994’, nei panni di Veronica, l’ex Miss Italia sta ottenendo un successo davvero spropositato. Dalla sua parte, c’è una bravura davvero sconsiderata. E non solo. La siciliana, infatti, vanta di una bellezza davvero incredibile. Non a caso, come sappiamo, è una delle vincitrici delle recenti edizioni del concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme. Anche in quest’ultima foto su Instagram, la Leone incanta praticamente tutti. Indossa una gonna davvero troppo corta che, in un batter baleno, le fa ricevere un numero sconsiderato di commenti di apprezzamento.

Miriam Leone, la gonna è corta: Instagram è in visibilio

È solita regalarci delle foto social davvero bellissime, Miriam Leone. Pochissimi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di una particolare fotografia che, per inaugurare il suo debutto in 1994 su Sky, l’attrice ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Spacco vertiginoso e sguardo penetrante, sono gli elementi principali di questa foto che, in un batter baleno, ha conquistato tutti. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, la bella siciliana ne ha condivisa un’altra che, come al solito, ha destato l’interesse di tutti. Eccola nel dettaglio:

Beh, da come si può chiaramente vedere, Miriam indossa una gonna davvero troppo corta. Che, com’è giusto che sia, ha messo in evidenza la sua bellezza. Non siamo i soli a dirlo. A corredo di tale immagine, sono apparsi numerosi messaggi da parte dei suoi followers che hanno apprezzato l’unicità e bellezza della foto. Ne sono diversi, vi assicuriamo. Noi ve ne abbiamo raccolto soltanto alcuni. Tra cui, come dimostrato in basso, spunta anche quello di Laura Chiatti: