Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, grande novità: arriva una splendida notizia per la coppia, tutti se lo aspettavano.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia davvero meravigliosa e molto amata e seguita dal pubblico. I due stanno insieme dal 2001, e dal loro amore sono nati due splendidi bambini, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Nonostante un amore solido e forte, mai finito nel vortice del gossip e dei pettegolezzi, Pier Silvio e Silvia non si sono mai sposati, perché evidentemente non ritenevano fosse necessario rendere ‘ufficiale’ il loro amore. Ora le cose stanno forse per cambiare? Scopriamo insieme qual è la grande novità che li riguarda: la notizia è di poco fa e ha reso felici i fan.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, grande novità: ecco la notizia che ha reso felici i fan

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno un amore da favola, mai vissuto troppo sotto i riflettori. Il Vice-Presidente di Mediaset e la conduttrice di Verissimo stanno insieme da 18 anni e sono legatissimi alla loro famiglia, nonostante i tanti impegni lavorativi di entrambi. Silvia, infatti, ha più volte dichiarato di aver detto dei ‘no’ sul lavoro proprio per non togliere troppo tempo alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli. Pochi giorni fa è arrivata una notizia che ha reso felice la coppia e soprattutto i fan. No, non si tratta del matrimonio tra i due, che i fan tanto attendono e in cui sperano, ma di una novità che riguarda in particolare Pier Silvio e di riflesso anche la sua compagna. Berlusconi è stato infatti nominato ‘Cittadino Onorario’ di Portofino.

Ad insignirlo di questa nomina è stato proprio il sindaco del comune ligure, che ha voluto così ringraziarlo per il suo grande impegno in occasione del nubifragio che un anno fa ha letteralmente messo in ginocchio la città. Felicissima anche Silvia, che ha condiviso con lui questo momento. Del resto i due sono legatissimi a Portofino, dove vivono nella loro splendida casa.