La Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli ‘irrompe’ in diretta: scoppia la lite

Nella puntata di ieri de La Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli ha telefonato in diretta: scoppia la lite con una delle ospiti della puntata.

Anche ieri, giovedì 24 Ottobre, è andata in onda una nuova puntata de La Vita in Diretta. Che, stando a quanto si apprende dal web, è stata letteralmente infuocata. Ospite di Lorella Cuccarini e Alberto Matano è stata Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e personaggio pubblico che, in diverse occasioni, è stata al centro di alcune polemiche per alcuni suoi osservazioni pungenti e provocazioni. Infatti, nello studio dei Rai Uno, la bella Martani era pronta a chiarire per quale motivo Fedez e Chiara Ferragni l’avevano querelata. È proprio in questo momento che Selvaggia Lucarelli, noto personaggio televisivo, è intervenuta in diretta. Generando una vera e propria lite con Daniela. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Selvaggia Lucarelli telefona a La Vita in Diretta: scoppia la lite con Daniela Martani

Pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di un Tweet che Selvaggia Lucarelli aveva scritto contro Barbara D’Urso. A distanza di giorni, la situazione è analoga. Perché, come raccontato precedentemente, la giornalista è intervenuta in diretta a La Vita in Diretta per rispondere a Daniela Martani che, in quel momento, stava spiegando quanto accaduto anni fa con Fedez e Chiara Ferragni. Tramite un collegamento telefonico, la Lucarelli ha severamente rimproverato l’ex concorrente del Grande Fratello di ricordare bene tutto ciò che scrive sui social (dato che, anche lei, anni fa, è stata vittima di pareri della Martani). Dal momento che, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbero essere dei veri e propri insulti. Ecco. È proprio in questo momento che scoppia una lite tra le due ragazze. Durante la quale, i toni si sono fatti sempre più accesi. E si sono spostati, poi, su altri tipi di ‘tematiche’.