Serena Enardu nello studio di Uomini e Donne ha raccontato la fine della sua storia con Pago e le sue sensazioni: ecco le parole dell’ex concorrente di Temptation Island.

L’ormai ex coppia che ha partecipato a Temptation Island, Serena Enardu e Pago, ha fatto il loro ingresso nello studio di Uomini e Donne. Il percorso nel villaggio delle tentazioni ha maturato nell’ex tronista delle consapevolezze che prima non aveva: ha scoperto di non amare più il suo compagno dopo 6 anni di storia. Nel falò di confronto i loro toni sono stati molto alti e Pago non è riuscito a contenere il suo dolore: anche dopo il programma in un’intervista ha dichiarato di stare male. Nella puntata di oggi 25 ottobre 2019 di Uomini e Donne Serena ha parlato di cosa ha provato nel programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Serena Enardu: “Io e Pago ci siamo rivisti. Mi è mancata la sincerità, non riesco a dirgli che…”

Serena Enardu nello studio di Uomini e Donne, oggi 25 ottobre, ha parlato della fine della sua storia, del confronto finale avuto nel programma Temptation Island con Pago ed ha svelato le sue sensazioni.

“Voglio un bene dell’anima a Pago. Avremmo dovuto affrontare tutto con sincerità. Quella a me è mancata perchè al confronto non sono riuscita a dirgli che non lo amavo più. Faceva male farlo soffrire ancora: l’idea di farlo soffrire faceva più male a me. E’ stata una buona idea quella di chiudere, sono entrata lì pensando fosse un gioco. Mi sono trovata in una situazione incredibile: 21 giorni sola, senza routine, senza condizionamenti, ho pensato a me. Ho pensato al mio bene. Se avessi avuto coraggio e forza di dirglielo prima cosa provavo non sarebbe successo questo.

Dopo Temptation Island ci siamo visti, abbiamo parlato e pianto insieme. Ci siamo abbracciati e consolati. Io non riesco a dirgli che è finita. 12 giorni però fa mi ha mandato un messaggio in cui mi ha chiesto di riprovarci: non sono riuscita a rispondergli. Sto facendo un percorso psicologico da sola, mi sta aiutando”.