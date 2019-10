Serena Enardu è stata la protagonista di uno spiacevole episodio su Instagram appena terminato il suo confronto a Uomini e Donne con Pago: cos’è successo.

Fa ancora tanto parlare di se, Serena Enardu. Dopo la sua partecipazione, insieme al suo compagno, a Temptation Island Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata ad avere sempre più puntati gli occhi attenti dei riflettori. Il suo viaggio all’interno dei sentimenti non è andato a buon fine. E, proprio per questo motivo, l’Enardu, insieme al cantautore sardo, è stata ospite nella puntata odierna di Uomini e Donne per un ultimo e decisivo confronto con il suo ex compagno. Anche in questo caso, così come il falò di confronto finale, se ne sono dette di ogni. Tuttavia, terminato il programma, Serena è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Serena Enardu, spiacevole episodio subito dopo il confronto con Pago

Ospite della puntata odierna di Uomini e Donne, Serena Enardu e Pago hanno avuto un nuovo confronto dopo la fine di Temptation Island Vip. Come dicevamo precedentemente, anche in questo caso, tra i due sono volate parole pesanti. Serena ha invitato il suo ex compagno a non mettere in dubbio la sua moralità. Il cantautore, dal canto suo, ha cercato di sottolineare, ancora una volta, cosa non gli sia andato giù del comportamento della sua fidanzata all’interno dell’Is Morus Relais. Tuttavia, nonostante un caldo ed affettuoso abbraccio finale, ciò che è accaduto a Serena subito dopo il confronto è davvero triste. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente leggere, l’utente in questione non ha affatto apprezzato l’atteggiamento di Serena nei confronti del suo ex compagno. Definendola, così, una ‘brutta persona’. In sua difesa, è corsa una sua fan che ha chiaramente messo alla luce l’attuale state d’animo dell’ex tronista. Sottolineando che, qualora Serena avesse continuato la sua storia d’amore con Pago, non sarebbe risultata più ‘bella’.