Sesso, le fantasie erotiche inconfessabili delle donne: ecco a cosa pensano realmente durante il rapporto sessuale.

Il sesso è sicuramente un elemento importantissimo della vita di coppia. Il numero e l’intensità dei rapporti ‘intimi’ dicono molto sull’andamento di una coppia, sulla sintonia e la passione che la caratterizza. Troppa monotonia a letto può essere un problema, e bisogna sempre cercare di tenere accesa la scintilla della passione, per evitare che il rapporto diventi troppo ‘spento’. Di sicuro, una cosa che aiuta uomini e donne durante il rapporto sessuale, e non solo, è la fantasia. Alcune fantasie erotiche, però, sono davvero inconfessabili: vediamo quali sono le più frequenti tra le donne e a cosa pensano queste durante il rapporto sessuale per tenere sempre viva e accesa la ‘scintilla’.

Le fantasie erotiche inconfessabili delle donne: ecco a cosa pensano durante il sesso

Se fino a qualche tempo fa le fantasie erotiche più spinte sembravano appartenere perlopiù al mondo maschile, l’emancipazione delle donne ha portato alla luce anche i desideri e i sogni erotici femminili, che non sono certo da meno! Tante sono infatti le fantasie erotiche femminili, e sono molto importanti durante il rapporto sessuale, anche per aiutare la donna a raggiungere l’apice del piacere, che arriva proprio grazie al connubio perfetto tra corpo e mente, tra stimolazione fisica e, appunto, pensieri erotici. Ma quali sono le fantasie più inconfessabili dell’universo femminile?

Di sicuro al primo posto c’è il sesso con più partner maschili, ovvero il pensiero di ricevere stimolazione fisica da due persone contemporaneamente, anche eventualmente un uomo e una donna; un’altra fantasia molto diffusa è quella della sottomissione, ovvero di diventare per il partner una sorta di ‘oggetto’ e soddisfare tutte le sue ‘voglie’. Al contrario, può essere però anche molto ‘piacevole’ immaginare di sottomettere l’uomo e dominarlo completamente. Anche l’esibizionismo è una fantasia tipica dell’universo femminile, utile probabilmente a far venire fuori la propria componente seduttiva. Infine, tra quelle più inconfessabili, c’è la fantasia di fare sesso con uno sconosciuto, o magari con un uomo di potere, una figura importante, cosa che aumenta il fascino del ‘proibito’. Molte di queste, spesso, rimangono solo fantasie, ma secondo gli esperti sarebbe bene parlarne in coppia per stimolare e scoprire insieme nuovi orizzonti della vita sessuale.