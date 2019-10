Pago svela che Serena gli ha mandato un messaggio di scuse subito dopo il programma.

Oggi nello studio di Uomini e Donne sono arrivati Pago e Serena. I due avevano partecipato a Temptation Island Vip 2019, ma la loro storia non è andata molto avanti anzi. I due dopo i 21 giorni si sono lasciati e oggi nello studio di Maria De Filippi escono fuori gli altarini. La Enardu e Pacifico si confrontano e la situazione si fa piuttosto tesa.

Serena: “Tu hai detto ti amo, ma io ho risposto…”

Serena Enardo infatti, tra le tante cose dette, dichiara: “Tu mi hai detto Ti Amo e io ho risposto anche io, ed è sempre andata così”. Parole forti nello studio di Uomini e Donne oggi. Pago sostiene però che non sia vero e torna sull’argomento del fatto che lei non aveva più il sentimento: “Non c’è bisogno di tirar fuori dei problemi, non mi interessa come siamo arrivati alla fine, non mi ami più”.

Maria De Filippi interviene così nella conversazione perché vede che i due si stanno infervorando e chiede cosa li fa arrabbiare. Secondo Serena lui diventa arrogante quando si dialoga, perché è adirato. Pago non riesce a tacere e spiega: “Io non sono arrabbiato e non lo ero nemmeno a Temptation Island, ma sei fuori? Ognuno ha il diritto di amare chi vuole, ma con questo non puoi pensare di poterti comportare come ti pare. Noi siamo entrati insieme e fin quando siamo insieme non ti puoi comportare così. Tu mi hai mandato un messaggio dicendo che ti dispiaceva per il male che mi avevi fatto, quindi forse hai capito cosa hai fatto. Non bisogna sminuire ciò che hai fatto lì dentro. Io e te siamo entrati dicendoti delle cose e quello che è successo lì dentro ha cambiato la nostra vita io non posso non parlare di queste cose”.

Pago: “Non ho chiamato il falò perchè…”

Serena però apre il vaso di Pandora: “Tu non mi chiedi mai come stai, mi vomiti addosso i tuoi problemi e basta, tu non mi chiedi come sto”. Pago fa un discorso onesto e fuori dai denti e dichiara che ora come ora però di come sta lei non gliene frega niente ora: “So che stai soffrendo anche tu, io conosco i problemi che abbiamo avuto e la tua moralità te la sei messa in dubbio da sola”. Serena però dichiara che lei è stata se stessa dentro al programma e Pacifico aggiunge: “Io non ho chiamato il falò perché aspettavo che lei cambiasse atteggiamento”.