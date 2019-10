Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia nella bufera, segnalazione e addio per lei, Giulio e Alessandro tra baci e litigi, puntata di fuoco.

Nella giornata di ieri, 24 ottobre 2019, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. I tre tronisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli hanno affrontato un pomeriggio davvero ‘tosto’, perché nel corso della registrazione ci sono stati numerosi colpi di scena e non sono mancati dei pesanti addii. Ma proviamo a scoprire nel dettaglio tutto quello che è accaduto e come hanno affrontato la puntata i protagonisti.

Uomini e Donne Anticipazioni: Giulia nel caos, una segnalazione e un addio

Grande protagonista della puntata di ieri è stata sicuramente la tronista Giulia, che è arrivata in studio già molto nervosa nei confronti di Alessandro, spiegando che lui in settimana ha pubblicato una story su Instagram con una canzone di sottofondo e la didascalia ‘Pensieri’, ma la stessa canzone l’aveva pubblicata anche la sua ex in contemporanea. Alessandro risponde che si è trattato di una semplice coincidenza, visto che quella canzone lui l’aveva messa per Giulia, e poi sottolinea che sente la sua ex perché hanno un figlio. Ma questo non è l’unico problema: Giulia lamenta anche il fatto che Alessandro vada spesso in discoteca, dimostrando, secondo lei, poco rispetto nei suoi confronti.

Problemi anche con Daniele, la cui esterna non è andata bene. In studio poi arriva una segnalazione sul corteggiatore, da parte di una persona che telefona per dire che lui frequenterebbe una certa Valentina, anche se specifica di non avere prove concrete. Giulia va in crisi, ma Daniele le consegna il cellulare dicendo di non aver nulla da nascondere. La tronista controlla e non trova nulla, ma resta scossa e tiene con sé il telefono per tutta la puntata. A un certo punto trova una Valentina nei contatti, ma quando la chiama lei dice di non conoscere Daniele. Gianni la cerca su Instagram e vede che i due si seguono, ma il corteggiatore ribadisce di non conoscerla personalmente. Giulia piange ed è molto delusa, ma arriva anche il colpo di grazia da parte di Alessandro, che sentendosi poco apprezzato e messo in discussione, decide di eliminarsi.

Trono Classico: Alessandro e Giulio tra baci e forti litigi

Dopo il lungo capitolo dedicato a Giulia, si passa a Giulio, che discute molto con Giovanna. I due hanno avuto una lite dopo l’ultima registrazione e non si sono più visti per chiarire. Bene invece le uscite con Giulia e Irene. Il tronista regala un paio di scarpe a Giulia, e la loro esterna termina con coccole e baci a stampo. Benissimo anche l’uscita con Irene, per cui Giulio dice di provare un interesse sia fisico che mentale, che si chiude con un bacio appassionato. Giovanna non ci sta e accusa Giulio e Giulia di conoscersi da prima, visto che lui la segue su Instagram e che entrambi sono stati a Formentera quest’estate, ma gli argomenti dei due sembrano convincere tutti che non c’è nulla di losco.

Alessandro invece è uscito solo con Veronica e dopo una lunga e profonda chiacchierata sulle loro vite, l’ha baciata. Nessun’altra esterna per il tronista, che durante tutta la settimana ha fatto arrivare dei biglietti a Veronica con vari pezzi di una frase, e le consegna l’ultimo in puntata, con un regalino. Le altre corteggiatrici gli dicono di sceglierla, vista la loro intesa, ma lui dice che non è pronto a una scelta, altrimenti l’avrebbe fatta.