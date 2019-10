X Factor, ecco chi è stato eliminato nel corso del primo Live: emozioni e colpi di scena durante la diretta, ma soprattutto un grande ritorno.

E’ andato in onda ieri sera il primo Live di X Factor 13, prima puntata in diretta di questa edizione, con le esibizioni dei 12 talenti scelti dai giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Samuel e Malika Ayane. Tantissime le emozioni del primo Live in diretta da Monza, che ha visto anche il grande ritorno di Mika, in qualità di giudice speciale. Il suo ruolo, infatti, è stato determinante ai fini dell’eliminazione della serata: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio e soprattutto chi è stato il primo a dover lasciare il Talent.

X Factor, chi è il primo eliminato di questa edizione: ecco cos’è successo

X Factor è finalmente entrato nel vivo, con il primo Live andato in onda in diretta ieri sera. I 12 talenti in gara hanno portato sul palco le canzoni assegnate loro dai giudici, regalando emozioni e divertimento al pubblico. La puntata, a differenza del solito, è stata suddivisa in tre manches, con 4 concorrenti per ognuna, e ha visto alla fine tre talenti al ballottaggio, uno per ogni manche. Serata particolarmente difficile, dunque, per gli artisti e i giudici, in particolare per Sfera Ebbasta, che al termine delle tre manches ha visto ben due delle sue Under Donne al ballottaggio. Mariam Rouass è stata infatti la meno votata della prima parte della serata, seguita da Giordana Petralia, altra Under Donna, e da Enrico Di Lauro, della categoria di Malika. Mara e Samuel, dunque, hanno chiuso senza troppi problemi la prima puntata dei Live.

Arrivati allo scontro finale, i tre concorrenti sono poi diventati due, quando Mika, in qualità di Giudice Speciale, ha potuto salvarne uno e ha scelto di far rimanere in gara Giordana. Mariam ed Enrico sono stati poi sottoposti alla decisione dei 4 giudici, che hanno scelto di andare al Tilt, rimandando tutto nelle mani del pubblico, che ha scelto di eliminare Mariam. Sfera, dunque, perde uno dei suoi talenti già al primo Live, mentre Malika può tirare un lungo sospiro di sollievo.