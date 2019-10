Bianca Guaccero si racconta: “Sono stata in analisi”

Bianca Guaccero si racconta: “In analisi ho curato le mie insicurezze, oggi ho una nuova vita”. E si parla anche d’amore…

Bianca Guaccero, in un’intervista esclusiva per il settimanale Oggi, parla delle sue insicurezze e del suo modo di concepire l’aiuto dello psicologo: ‘andare dallo psicologo è un atto di amore verso se stessi. Come ci si cura quando ci si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo’.

La conduttrice di Detto Fatto, in onda su Raidue tutti i pomeriggi, non ha mai nascosto le proprie insicurezze ed il fatto di essere stata vittima di body shaming per via della sua perdita di peso. Forse proprio per questo motivo la showgirl ha deciso di combattere contro la cattiveria degli haters e di manifestare la propria vicinanza a tutte le vittime di questo fenomeno dilagante, spesso si tratta di ragazzine che non hanno la forza di accettare una critica e vanno in crisi. Per loro ha promosso l’hashtag #cosicomesei, con cui vuole spingerle ad accettarsi per come sono.

Bianca Guaccero: dopo l’analisi mi sento pronta per l’amore

Bianca, madre di Alice, una bimba di 5 anni nata dal matrimonio con l’ex marito Dario Acocella, oggi è una donna diversa, più matura e in pace con se stessa, tanto che, in tema di amore dice: ‘Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio. Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più’.

Nonostante la conduttrice abbia dichiarato di non cercare disperatamente un uomo e di essere felice così, più di un dubbio si è insinuato nella mente dei telespettatori, quando, durante la puntata del 21 ottobre, Jonathan Kashanian le fa domande incalzanti su Fabrizio Moro, in partenza per il nuovo tour 2019, con cui ha duettato in una canzone inserita nell’album ‘Pace’, e la Guaccero, visibilmente in imbarazzo, si porta la cartellina alla testa per coprirsi il volto, per poi sviare definitivamente il discorso. Insomma il dubbio resta e non viene fugato neanche da Fabrizio Moro che preferisce mantenere la privacy e non risponde alle domande dei fans sui social.