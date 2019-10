Nelle ultime ore, Diletta Leotta è stata beccata insieme a Daniele Toretto, alias Scardina: ecco cosa stavano facendo insieme i due ragazzi.

È stata una delle coppie di quest’estate più chiacchierate. Dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, la giornalista di Sky Diletta Leotta ha iniziato una frequentazione con Daniele Scardina, alias Toretto. Non si è parlato d’amore tra i due, sia chiaro. Lo stesso pugile, infatti, in una recente intervista, aveva dichiarato che tra di loro c’era un’amicizia speciale. Eppure, però, per tutta l’estate sono stati insieme. Tra piscina, feste, serate e quant’altro, i due non si sono mai praticamente lasciati. Fino a quando, come raccontato anche in un nostro recente articolo, il pugile è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Come l’avrà presa Diletta? Questo non lo sappiamo, ovviamente. Fatto sta che, però, ieri i due erano di nuovo insieme. Ecco perché.

Diletta Leotta insieme a Daniele Scardina: cosa stavano facendo

È sempre molto impegnata dal punto di vista lavorativo, la bella Diletta Leotta. Dopo l’impegno di questa sera con l’anticipo di Serie A, la giornalista di Sky, ieri sera, è alla conduzione di una serata speciale, su DAZN, dedicata al pugilato. È proprio qui, infatti, che la bella catanese ha avuto la possibilità di incontrare nuovamente Daniele Scardina. Non sappiamo come siano i loro rapporti attualmente. Recentemente, Diva e Donna ha pubblicato delle foto in cui si vedeva Toretto in compagnia di una mora. Mentre, il settimanale Chi ha annunciato, in merito alla ‘diatriba’ con Giulia De Lellis, la rottura tra i due. Sarà così, quindi? Ovviamente, non lo sappiamo. Fatto che, comunque, che ieri sera i due sono stati insieme. Anzi, per dirla meglio, sono stati beccati insieme allo stesso evento. Non a caso, pochissime ore fa, la Leotta ha condiviso un’Instagram Stories proprio in sua compagnia:

Chissà, ‘galeotto fu l’incontro di boxe’? Lo scopriremo.