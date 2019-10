Francesco Arca: età, vita privata e carriera dell’attore de ‘L’Isola di Pietro 3’

Francesco Arca: età, vita privata e carriera dell’attore che interpreta il poliziotto Valerio Ruggeri ne ‘L’Isola di Pietro 3’

Sono ormai un lontano ricordo gli anni in cui Francesco Arca veniva ricordato per essere stato uno dei Tronisti più amati del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. Oggi Francesco Arca è un attore affermato nel mondo dello spettacolo Italiano, ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata, sull’età e la carriera da attore.

Francesco Arca: età, vita privata e carriera

Francesco Arca nasce a Siena il 19 novembre del 1979, purtroppo perse il padre in tenera età a causa di un incidente sul lavoro. I primi passi nel mondo della televisione Arca li muove nel reality show di Canale 5 ‘Volere Volare’ condotto da Maria De Filippi. Successivamente proprio grazie a Maria Diventerà uno dei tronisti di Uomini e Donne, e in seguito a questa esperienza Arca intraprenderà una carriera nel mondo della moda, posando per brand e calendari. Nel 2006 parteciperà come concorrente alla terza edizione del Reality ‘La Fattoria‘, ed è proprio dopo quell’esperienza che inizierà a muovere i primi passi sul piccolo schermo come attore. Nei primi mesi del 2008, Arca interpreterà Un piccolo ruolo nella serie TV di Rai 1 ‘Incantesimo 10‘; nel 2009 prenderà parte al film ‘Scusa ma ti voglio sposare‘ con Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Nello stesso anno lo vedremo in una puntata di ‘Don Matteo 7′ e l’anno successivo quindi nel 2010, gli verrà affidato il ruolo di Antonio Branca in ‘Ho sposato uno sbirro2‘ e comparirà in una delle puntate di ‘Che Dio ci aiuti’ su Rai1. Ma è tra il 2012 e 2013 che Arca riceverà i ruoli più importanti che lo avvieranno alla carriera di attore, infatti, interpreterà Bruno Attali nella fiction di Canale 5 ‘Le tre rose di Eva‘ accanto ad Anna Safroncik. Dopo il ruolo di Bruno interpreterà il nuovo poliziotto, protagonista della serie TV Rex e successivamente nel 2014 affiancherà Kasia Smutniak nel film di Ferzan Ozpetek ‘Allacciate le cinture‘. Ma non finisce qui, perché nel 2015 farà una piccola comparsa anche nel film di James Bond ‘Spectre’ e nel 2016 affiancherà Claudio Amendola e Meghan Montaner nella giuria di ‘Pequenos Gigantes‘ condotto da Belen Rodriguez. L’anno successivo parteciperà con Rocco Giusti a Pechino Express e nello stesso anno sarà protagonista anche della fiction ‘Sacrificio d’amore’. In questi giorni possiamo vedere Arca vestire i panni di Valerio Ruggeri ne ‘L’isola di Pietro 3‘ su Canale5. Arca avuto molti amori nel corso della sua vita tra cui spuntano i nomi delle colleghe, Laura Chiatti e Anna Safroncik, ma la storia certamente più importante è quella con Irene Capuano. I due sono più innamorati che mai e hanno dato alla luce due splendidi figli: Maria Sole e Brando Maria!