Francesco Arca, lo ricordate tronista a Uomini e Donne? Ecco chi fu la sua scelta nel programma di Maria De Filippi.

Oggi Francesco Arca è uno degli attori più apprezzati del nostro piccolo schermo. Ma forse non tutti ricordano che il bel moro ha mosso i suoi primi passi in tv nel famoso programma di Canale 5 Uomini e Donne. Ebbene sì, Francesco è stato uno dei tronisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi. Era il 2005, quando Francesco Arca era seduto sulla sedia rossa più famosa della tv. Un percorso sul trono molto appassionate, quello dell’attore, che si concluse con una scelta piena di emozioni. Ricordate chi fu la ragazza che ha rubato il cuore al bel tronista? Ve lo sveliamo noi.

Francesco Arca tronista a Uomini e Donne: la sua scelta fu Carla Velli

Le fan di Uomini e Donne lo ricordano come uno dei tronisti più belli di sempre. Ed, effettivamente, Francesco Arca aveva tutte le carte in regola per far impazzire le sue numerose corteggiatrici. Bello, moro, sguardo tenebroso, sono state tante le ragazze che hanno cercato di conquistarlo, nel programma di Maria De Filippi. Ma solo una è riuscita nell’intento: si tratta di Carla Velli, la meravigliosa veneziana dagli occhi di ghiaccio. È stata lei la scelta del tronista, che nonostante gli alti e bassi del loro percorsa, non ha potuto lasciarsela scappare. La storia tra i due, però, non durò a lungo. E per Carla, un anno dopo la rottura con Francesco, una nuova possibilità di trovare l’amore a Uomini e Donne, stavolta da tronista. Anche in quel caso, però, niente lieto fine per la bellissima Carla, alla quale Cristiano Angelucci, fratello di Salvatore, rifilò un secco no. E voi, seguivate Uomini e Donne ai tempi di Francesco e Carla?