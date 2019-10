Giulia De Lellis è una dei protagonisti della web serie ‘Una Vita in Bianco’: l’influencer racconta un incredibile retroscena avvenuto sul set durante le riprese.

Giulia De Lellis è sempre molto attiva sui social e nel ‘rapporto’ con i suoi fan. Anche se in questo periodo è in vacanza con Andrea Iannone e si sta prendendo una pausa dal lavoro, l’influencer non manca mai di aggiornare i suoi followers su quello che fa. Dopo il successo enorme per il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, in questi giorni è uscita anche la web serie ‘Una Vita in Bianco’, in onda su Witty Tv, di cui Giulia è una dei protagonisti, insieme a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Dopo la pubblicazione delle prime due puntate, l’influencer ha commentato la serie con i fan su Instagram, svelando anche alcuni aneddoti e retroscena avvenuti sul set durante le riprese: ecco il suo esilarante racconto.

Giulia De Lellis, incredibile retroscena accaduto sul set di ‘Una Vita In Bianco’: il racconto su Instagram

Giulia De Lellis aveva annunciato qualche settimana fa che si sarebbe presa una lunga vacanza per staccare un po’ la spina dal suo lavoro, del quale è innamorata, ma che ultimamente l’ha parecchio stancata. Durante questa ‘pausa’, la De Lellis si sta godendo del tempo con il fidanzato Andrea Iannone e si sta dedicando a sé, senza mai dimenticare però di mantenere aperta la comunicazione con i suoi tantissimi fan. Qualche ora fa Giulia ha pubblicato delle storie in cui ha parlato della serie ‘Una Vita In Bianco’, di cui è protagonista, e che è uscita in questi giorni su Witty Tv.

Giulia ha commentato la seconda puntata, dicendo che si diverte tantissimo a riguardare gli episodi, sorpattutto perché ricorda tutto quello che è accaduto sul set con i suoi colleghi, e ha raccontato un particolare retroscena avvenuto durante le riprese. ‘Non so se posso dirlo’ – ha esordito Giulia – ma la maniglia della porta che nella puntata si rompe e rimane in mano a Luca Turco, si è rotta davvero mentre giravamo la scena. Noi morti dal ridere’.