Nuova puntata di Verissimo e nuovo ospite: questa volta tocca ad Heather Parisi raccontarsi a Silvia Toffanin, ecco la frecciatina in diretta a Pippo Baudo.

Si è raccontata senza freni, Heather Parisi a Verissimo. Dopo una delicata e commovente confessione su un particolare periodo della sua vita, la ballerina americana è passata a ricordare la sua carriera. E, soprattutto, i suoi esordi. Ecco. È proprio in questo momento che, per la prima volta, l’americana ha lanciato una clamorosa frecciatina a Pippo Baudo. Ebbene si. Dopo che la padrona di casa le ha chiesto se l’incontro con il buon Baudo le abbia cambiato la vita, la risposta della Parisi lascia davvero senza parole tutti. Vediamo nel minimo dettaglio cosa è accaduto nella puntata di oggi dello show del sabato pomeriggio. E, soprattutto, cosa dichiara.

Verissimo, Heather Parisi e la frecciatina a Pippo Baudo

In questi ultimi anni, Heather Parisi ha fatto tanto parlare di se. In particolare, per i numerosi attacchi che la bella americana ha rivolto, tramite Twitter, alla sua ‘acerrima’ nemica Lorella Cuccarini. Ecco. Nella recente intervista a Verissimo, la ballerina americana non ha affatto deluso le aspettative dei suo ammiratori. Non soltanto, infatti, si è lasciata andare ad una clamorosa confessione sul suo passato ed, in particolare, su un episodio della sua vita davvero drammatico, ma ha lanciato una frecciatina a Pippo Baudo. Su richiesta della padrona di casa, la Parisi ha chiaramente espresso l’opinione sul vero simbolo della televisione italiana. “La mia fortuna? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio vero non vai da nessuna parte. E se ci vai, è per poco”, risponde Heather all’affermazione di Toffanin riguardo all’incontro fortunato con Pippo.

Il rapporto con Lorella Cuccarini

Ma non è finita qui. Perché, come è capitato in diverse occasioni, anche a Verissimo, la ballerina americana ha parlato di Lorella Cuccarini. E del litigio che, nonostante sia iniziato anni e anni fa, continua ancora adesso. A Silvia Toffanin, la ballerina americana ha dichiarato di non aver mai avuto contro la sua ‘acerrima nemica’. Anche nel caso del programma condotto, anni fa, sulla Rai, la Parisi ha confessato di non averla mai incontrata. Nemmeno in sala prova. “Mi è sembrato molto strano”, confessa. Nonostante questo, però, la ballerina continua a dire che non ha mai avuto nulla contro la Cuccarini. “Non la considero, non fa parte della mia vita”, incalza la Parisi.