Linus, il terribile lutto che lo ha colpito: ecco il post da brividi del dj su Instagram, le sue parole sono davvero strazianti.

Il dj e Direttore Artistico di Radio DeeJay, Linus, è un personaggio davvero molto amato dal pubblico. Conduttore di ‘DeeJay chiama Italia‘, tiene compagnia tutti i giorni alla gente con la sua voce, insieme a Nicola Savino, regelando due ore di allegria e relax. Personaggio di punta di Radio Deejay da ormai 35 anni, è molto apprezzato per la sua grande cultura, musicale e non, e per la sua verve immancabile. Linus è particolarmente attivo anche sui social soprattutto su Instagram, dove conta oltre 600mila followers, con cui condivide diversi momenti della sua vita quotidiana, dal lavoro alla vita familiare. Poco fa il dj e conduttore radiofonico ha pubblicato un post per parlare del gravissimo lutto che lo ha colpito: il suo messaggio è straziante.

Linus racconta il suo terribile lutto: parole strazianti su Instagram

Linus ha pubblicato poco fa un post per condividere con i fan il dolore del grave lutto che lo ha colpito ormai da 30 anni. Si tratta della perdita di sua mamma Maria, alla quale era ovviamente legatissimo, un dolore che lo accompagna da allora, senza mai essersi sopito realmente, come spesso accade in questi casi. Linus ha parlato qualche volta della mamma anche in radio, definendola bellissima e molto ironica. Originaria di Canosa, la signora Maria era casalinga e cercava di fare sempre economia in casa, visto che c’erano tre bambini di età ravvicinata e suo marito Michele lavorava come artigiano. Una figura molto dolce, quella della mamma di Linus, che lui ha voluto celebrare pubblicando una foto di loro due insieme. Uno scatto di tanti anni fa, che il dj ha accompagnato con una commovente didascalia: ‘Sono trent’anni che non ci sei più. Metà della mia vita. Ciao mamma’.