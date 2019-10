Luca Favilla, difende la compagna Lidia Schillaci a ‘Tale e Quale Show’

Luca Favilla difende la compagna Lidia Schillaci dagli attacchi dei giudici di Tale e Quale Show; il giovane non ci sta e ci va giù pesante

E’ iniziato ieri sera il torneo di ‘Tale e Quale Show‘, programma cult di Rai1, in onda il venerdì in prima serata. Il vincitore dell’ultima edizione del programma è stato Agostino Penna. Da ieri sera è invece iniziato il torneo che vede protagonisti i big delle edizioni passate: Massimo Cataldo, Alessandra Drusian, Francesco Monte, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Vladimir Luxuria, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Roberta Bonanno, Agostino Penna, Tiziana Rivale, Giovanni Vernia. Ed è proprio di Lidia Schillaci che vogliamo parlare; la giovane è stata difesa dal compagno Luca Favilla dopo gli attacchi dei Giudici di Tale e Quale Show. Ma vediamo cos’è successo.

Luca Favilla, difende la compagna Lidia Schillaci dopo l’esibizione a ‘Tale e Quale Show’

Luca Favilla è uno dei ballerini professionisti del programma Rai ‘Ballando con le Stelle’, l’uomo ha intrapreso una relazione con una delle coriste della band di Paolo Belli: Lidia Schillaci. I due sembrano molto affiatati, nonostante non pubblichino foto social insieme; i due risultano molto riservati, ma ciò non ha impedito al ragazzo di difendere pubblicamente la compagna dagli attacchi dei giudici. Ieri sera, infatti, durante il torneo di ‘Tale e Quale Show’ la Schillaci si è cimentata nell’imitazione di Mia Martini, non riscuotendo l’apprezzamento della giuria. Luca Favilla ha voluto sottolineare come l’imitazione fosse particolarmente difficile, e poco ‘indicata’ a quelle che invece sono le doti della compagna. I giudici non hanno dedicato belle parole alla giovane, demolendo in tutto e per tutto l’esibizione! Favilla molto in disaccordo ha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Instagram Ufficiale in cui appoggia la compagna e invita tutti a rendersi conto della difficoltà dell’esibizione e che nonostante ciò la giovane ha messo tutto il proprio impegno!