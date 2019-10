Torna l’Ora Legale: come cambiare le lancette e consigli per adattarsi

Torna l’Ora Legale: ecco come cambiare le lancette dei vostri dispositivi e alcuni consigli utili per adattarsi al meglio al cambiamento

Sta per tornare l’ora solare, il tanto atteso momento dell’anno, per quei ‘furbetti’ che desiderano dormire un’ora in più, ma se può sembrare scontato a tanti, molte persone cercano ogni anno come cambiare l’orario dei propri orologi. Anche se col tempo tutto ciò è stato semplificato dall’arrivo della tecnologia, questo non toglie che, chi possiede apparecchiature meccaniche come orologi classici o orologi a parete, debbano procedere manualmente. Ciò che è certo, è che con il ritorno dell’ora solare le giornate diventeranno più brevi e l’inverno entrerà nelle nostre case. Ma scopriamo insieme alcune curiosità sull’ora solare e legale, e come l’orologio deve essere impostato.

Ora Legale: come cambiare le lancette e alcuni consigli per adattarsi al cambiamento

Prima di tutto dobbiamo dire che l’orologio va spostato un’ora indietro, precisamente alle 3 nella notte tra sabato 26 domenica 27 Ottobre, quindi si dormirà un’ora in più. Nei mesi passati si era spesso parlato dell’abolizione dell’ora legale o solare, ma secondo il Parlamento Europeo, che ha appoggiato apertamente a proposta della commissione, il cambio dovrà avvenire entro il 2021. Questo significa che gli Stati che decideranno di mantenere l’ora legale, dovranno cambiare le lancette l’ultima Domenica di Marzo 2021, così come i Paesi che decideranno di mantenere l’ora solare, dovranno farlo l’ultima domenica di ottobre 2021. Principalmente l’abolizione del cambio dell’ora solare è stata avanzata soprattutto dai Paesi Nordici; poiché, secondo un Team di esperti, spostare un’ora avanti le lancette prima dell’estate, e un’ora indietro prima dell’inverno causerebbe seri problemi alla salute delle persone e anche allo stato psicologico. Secondo questi esperti, infatti, soprattutto chi soffre di insonnie prolungate, questi cambiamenti possono scombussolare ulteriormente la routine. L’Italia in tutto ciò non ho ancora esposto una preferenza. L’idea di spostare le lancette avanti è nata molti anni or sono da alcuni storici, ritenti che ciò fosse convenevole per la popolazione. In Italia l’ora legale è entrata in vigore nel 1966, questo poiché in quel periodo il fabbisogno energetico era un problema calzante nel Paese. Infatti l’ora legale dava la possibilità in estate di poter usufruire per più tempo della luce naturale del Sole. Alcuni consigli per adattarsi in fretta a questo cambio dell’ora sono: cercare di posticipare leggermente e in maniera molto graduale la routine giornaliera, come ad esempio l’orario di pasti e andare a dormire; far capire al corpo che non è ancora ora di coricarsi, tenendosi in attività fino all’orario scelto per dormire.