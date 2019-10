—]Pamela Prati avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier a Domenica In, arriva il colpo di scena: ospitata annullata, il motivo è davvero incredibile.

Pamela Prati continua a far parlare di sé, dopo l’infinito scandalo dei mesi passati sul suo finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. La vicenda non ha mai trovato un punto, visto che tutte le protagoniste si sono sempre accusate tra loro, senza ammettere mai fino in fondo le proprie colpe. Dopo un periodo di silenzio, Pamela è tornata in tv a parlare di questo delicato argomento, ospite di MAssimo Giletti a ‘Non è l’Arena’, dove ha mostrato addirittura le sue conversazioni private con il presunto Mark Caltagirone e ha avuto anche un confronto con Roberto D’agostino. In questi giorni ha preso piede la voce secondo cui Pamela sarebbe stata ospite di Mara Venier a Domenica In, ma ora è arrivato il colpo di scena: la sua ospitata è stata annullata, ecco l’incredibile motivo.

Pamela Prati, ospitata annullata a Domenica In: ecco l’incredibile motivo

Pamela Prati avrebbe dovuto essere ospite da Mara Venier a Domenica In. Secondo Dagospia, l’ex soubrette avrebbe chiesto di tornare lì dove aveva fatto il primo annuncio della sua storia con Mark Caltagirone, per chiudere forse definitivamente questa storia, scusandosi innanzitutto con Mara e con il pubblico, e facendo poi una forte rivelazione che avrebbe messo la parola fine a questo scandalo infinito. Il tutto senza alcuno compenso, proprio per dimostrare che la sua unica intenzione era quella di essere onesta con il pubblico, senza scopo di lucro. Le cose, però, non andranno così, a quanto pare.

Stando, infatti, a quanto appreso da AdnKronos, Pamela non sarà ospite di ‘zia’ Mara, e il motivo è davvero incredibile: sarebbe stata, infatti, proprio la Rai a bloccare questa ospitata, rifiutando di dare alla Prati questa possibilità di fare ammenda pubblicamente sulla Rete Ammiraglia.