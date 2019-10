Quali sono i segni più carismatici dell’oroscopo: i quattro segni cardinali.

Se credete all’oroscopo dovete assolutamente sapere quali sono i segni più determinati a carismatici dello zodiaco. Sia perché se siete voi uno di questi segni zodiacali è bene conoscersi al meglio, sia perché se invece avete appena iniziato a frequentare qualcuno di questo segno è altrettanto importante capire come prenderlo! Secondo quando riporta Cosmopolitan infatti, i segni zodiacali cardinali, ossia quelli nati all’inizio di ogni stagione sono quelli che hanno le caratteristiche di veri leader.

Quali sono i segni zodiacali più carismatici

I segni zodiacali cardinali sono quelli che sono nati all’inizio del mese e sono precisamente quattro:

Ariete

Cancro

Bilancia

Capricorno

Questi segni corrispondono all’inizio di ogni stagione e hanno con sé delle caratteristiche particolarmente specifiche: amano essere dinamici, sia fisicamente che nel pensiero, e hanno una naturale propensione alla leadership che li agevola nella carriera. Sono testardi e motivatori, anche se molto suscettibili ai cambi di stagione.

Le caratteristiche dei segni cardinali

L’ariete, ad esempio è uno dei segni più testardi dell’oroscopo e se vuole raggiungere un obiettivo fa di tutto per realizzare il suo sogno. Il cancro invece si nutre di emozioni è molto determinato, ma sa anche sognare. È uno dei segni più diretti dello zodiaco e si mette a nudo subito senza troppi problemi. È un leader molto sincero che vi dirà sempre le cose come stanno, ma è meglio non averlo come nemico perché farà di tutto per cercare di levarvi di mezzo e primeggiare. La bilancia invece è un segno zodiacale molto creativo, ama innovare ed è un grande pensatore. Come leader è ideale perché incita sempre la sua squadra e anche in questo caso raggiunge ogni obiettivo che si è prefisso. L’ultimo segno zodiacale tra i più carismatici dello zodiaco è il Capricorno che, anche se a primo impatto può sembrare molto chiuso e freddo, in realtà è molto sensibile ed altruista. Sul lavoro è determinato e fa il possibile per raggiungere i risultati che per lui contano maggiormente. È un segno di Terra ed è uno dei più instancabili lavoratori che potrete trovare. Molto razionale e allo stesso tempo estremamente creativo. Cercate di non ferire un capricorno perché è super rancoroso e ricorda le cose a lungo.

