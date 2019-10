Sesso, l’importanza dei preliminari prima del rapporto completo: ecco cosa fa veramente impazzire le donne a letto.

Il sesso è sicuramente un aspetto fondamentale della vita di coppia, ma quello che conta di più non è tanto la quantità, ma la qualità dei rapporti ‘intimi’. La vita frenetica di tutti i giorni, divisa tra impegni di lavoro, familiari e le tante faccende da sbrigare, rende talvolta difficile un’alta frequenza di rapporti sessuali. E’ necessario, allora, che gli ‘incontri’ siano unici, e che entrambi possano raggiungere il piacere. E come si arriva a questo? Una grossa mano possono certamente darla i preliminari, che permettono di accendere la ‘scintilla’ e accelerare la fase di eccitazione, per arrivare al momento del rapporto completo nel culmine della passione. Ecco alcuni consigli su come far impazzire le donne e aiutarle a raggiungere l’orgasmo.

Sesso, l’importanza dei preliminari per l’orgasmo femminile

L’orgasmo femminile, si sa, è un insieme di mente e corpo, soprattutto mente a dir la verità. La donna, infatti, non ha semplicemente bisogno di essere stimolata fisicamente per ragggiungere il massimo piacere, ma deve riuscire anche a lasciarsi completamente andare mentalmente, facendo sì che i suoi pensieri siano in perfetta linea con il suo corpo, e che la ‘testa’ non vada altrove. Ma, per quanto possa sembrare strano, questo non dipende solo da lei. Anche il partner infatti deve essere bravo a far impazzire la sua compagna, facendole completamente dimenticare il resto. Una cosa che può aiutare in questo percorso, oltre alle fantasie erotiche che la donna può avere durante un rapporto, sono certamente i preliminari. Ma quali sono quelli che fanno impazzire le donne?

I preliminari che fanno impazzire la donna: ecco quali sono

I preliminari sono fondamentali per stimolare l’eccitazione della donna, perché arrivare direttamente alla penetrazione può essere piuttosto ‘traumatico’ per lei, che deve invece sentirsi desiderata e ‘lubrificarsi’ pian piano in vista del rapporto sessuale. Ovviamente i gesti da fare non seguono un manuale e cambiano in base al momento e alla persona, ma ci sono delle cose che funzionano quasi sempre. Un consiglio potrebbe essere accarezzare lentamente e con delicatezza, la pelle della vostra lei, passando dalle zone più erogene a quelle meno ‘hot’, come i capelli, la nuca, la schiena. Una mano che passa delicatamente da una parte all’altra del corpo può piacere molto, soprattutto se accompagnata con l’utilizzo di un olio o una crema profumata.

Guardare una donna negli occhi e farla sentire desiderata può eccitarla molto, magari accompagnando anche gli sguardi con qualche parola sussurrata, che esprima una fantasia o un desiderio inconfessato, usando magari termini ‘spinti’, che in quel momento possono farla impazzire. L’atteggiamento sicuro è fondamentale, perchè farà sentire la donna ‘dominata’, aiutandola a lasciarsi andare completamente. Carezze e baci nelle zone più erogene, infine, sono sicuramente efficaci e faranno accendere il desiderio di lei, aiutandola ad arrivare eccitata alla penetrazione e a raggiungere facilmente l’orgasmo.