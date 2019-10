Silvia Toffanin, dopo la conduzione di successo di Verissimo sarà presente in un nuovo programma Mediaset? Ecco la clamorosa indiscrezione.

Ci siamo. Mancano pochissime ore e, finalmente, assisteremo ad una nuova puntata di Verissimo. Dopo l’incredibile puntata di sabato scorso con ospiti davvero mozzafiato, tra cui Paolo Bonolis, Silvia Toffanin è pronta a regalarci un sabato pomeriggio televisivo davvero imperdibile. Stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, infatti, l’appuntamento di oggi con il suo show è davvero da ‘cardiopalma’. Tuttavia, sembrerebbe che, nelle ultime ore, la compagna di Pier Silvio sia stata avvistata negli studi Mediaset che non corrispondono affatto a quelli di Verissimo. Cosa bolle in pentola? Nuovo programma, quindi, per lei? Ecco l’indiscrezione.

Silvia Toffanin, nuovo programma? Ecco in quali studi è stata beccata

Sono diversi anni, ormai, che Silvia Toffanin è al timone di un unico programma televisivo. Nonostante la giovane donna sia davvero molto richiesta, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha sempre rifiutato qualsiasi altro impegno lavorativo. Per lei, come dichiarato in prima persona, è molto più importante la famiglia. E, perciò, tenta di dedicare più tempo ad essa che ad altro. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, sembrerebbe che l’ex letterina di Passaparola sia stata avvistata negli studi Mediaset. Certo, è alla conduzione dello show del sabato pomeriggio, è più che normale che si trovi lì. Ebbene. Sembrerebbe che questi studi non corrispondano a quelli di Verissimo, bensì ad un altro. Da quanto si apprende, sembra che Silvia sia stata avvistata negli studi de Le Robinie, a Cologno Monzese. Dove, in questi ultimi giorni, si stanno tenendo le prove per Adrian, lo show di Adriano Celentanto previsto per il 7 Novembre. Sarà ospite, quindi, in un nuovo programma televisivo? Per il momento, ovviamente, non sappiamo nulla di più. E, soprattutto, nulla di certo. Ma, se così fosse, quando la vedremo? Nella prima puntata oppure durante la messa in onda delle altre? Lo scopriremo.