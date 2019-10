Stefano De Martino al Festival di Sanremo? Al suo fianco niente Belen, ecco chi lo affiancherà nella conduzione del DopoFestival.

Sembra sempre più sicura la partecipazione di Stefano De Martino al prossimo Festival Di Sanremo. Nello specifico, l’ex ballerino di Amici sarebbe in pole position per la conduzione del Dopofestival, lo speciale in onda tutte le sere dopo le puntate della kermesse canora, condotta da Amadeus, che è pronto ad ospitare tantissimi ospiti speciali. Ma sebbene inizialmente si fosse parlato della coppia De Martino- Belen Rodriguez al timone del Dopo Festival, Spy ha appena rivelato che, al fianco del bel Stefano, potrebbe esserci un’altra mora molto famosa. Siete curiosi di sapere chi? Ve lo sveliamo subito.

Stefano De Martino al Festival di Sanremo: condurrà il Dopo Festival con Elisabetta Gregoraci?

Con ogni probabilità sarà Stefano De Martino a condurre la prossima edizione del Dopo Festival, il consueto appuntamento in seconda serata, che approfondisce le puntate del Festival di Sanremo. L’ex ballerino di Amici si sta affermando sempre più nel panorama dei conduttori italiani. E quella del Dopo Festival potrebbe rappresentare davvero l’occasione per il definitivo salto di qualità. Ma chi lo affiancherà in questa avventura? Ebbene, finora il nome più gettonato era quello di sua moglie Belen Rodriguez, con la quale ha già diviso il palco al Festival di Castrocaro. Me nelle ultime ore è stato Spy.it ha rivelare che potrebbe essere un’altra la conduttrice del Dopo Festival. Si tratta di Elisabetta Gregoraci.Nulla è ancora ufficiale, ma pare proprio che saranno la bellissima calabrese e De Martino i conduttori del dopo Festival. Niente Sanremo quindi per Belen, che sull’Ariston è già stata assoluta protagonista nel 2012. Chi non ricorda il famoso spacco dell’abito, che mise in mostra la ‘farfallina’ tatuata?