Un fiume in piena Heather Parisi in questa puntata di Verissimo: la ballerina americana ha fatto una drammatica confessione sulla gravidanza.

È ritornata dopo alcuni anni in Italia, Heather Parisi. Ed è ritornata più ‘infuocata’ che mai. Ospite della puntata odierna di Verissimo, la ballerina americana si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Com’è solita fare, insomma. Non soltanto, infatti, ha raccontato di un particolare momento della sua vita che, ovviamente, l’ha fortemente cambiata. Ma ha anche fatto una clamorosa confessione sulla sua ultima gravidanza. Heather, come sappiamo, ha fatto una scelta davvero molto ‘coraggiosa’. Diventare mamma di ben due gemelli a 50 anni. Ecco. È proprio riguardo a questo argomento che, in studio da Silvia Toffanin, Heather ha raccontato un aneddoto clamoroso. Ecco cosa dice.

Verissimo, la clamorosa confessione di Heather Parisi sulla gravidanza

Una lunga e toccante intervista quella di Heather Parisi per la nuova puntata di Verissimo. Durante la quale, la ballerina americana si è raccontata a 360 gradi. Gli argomenti trattati sono stati davvero tantissimi. A partire, quindi, dalla sua infanzia. E dalla sua eccellente carriera. Fino alle sue gravidanza. Heather è diventata mamma in diverse fasi della sua vita. A 34, 40 ed, infine, 50 anni. Ecco. È proprio su quest’ultima gravidanza che la Parisi ha fatto una drammatica confessione. Lasciando senza parole anche Silvia Toffanin. Diventare mamma ad un’età avanzata non è per niente facile, si sa. È proprio per questo motivo che, come racconta la ballerina, appena appresa la notizia di essere incinta di ben due gemelli, il suo ginecologo le ha consigliato di ‘eliminare’ uno dei due. Ebbene si. È proprio questo che, stando a quanto racconta la ballerina, le ha consigliato il suo dottore. Tuttavia, la gravidanza per Heather è stata davvero fantastica. Non ha avvertito nessun tipo di problema. E, soprattutto, ha mangiato davvero di tutto. Soltanto l’ultimo mese e mezzo, come raccontato, ha avuto un po’ di problemi. Ma, per il resto, è andato tutto alla grande. Insomma, Heather è davvero un esempio per tutte le donne, no?