Alex Belli e Delia Duran sono stati aggrediti dall’ex della modella: ecco le dichiarazioni dell’attore sulle loro condizioni.

Alex Belli e Delia Duran sono la coppia da poco uscita dal programma Temptation Island VIP. I due sono entrati poco dopo l’inizio del reality, prendendo il posto di una coppia che ha subito lasciato il villaggio delle tentazioni. Il loro percorso è stato più breve rispetto agli altri concorrenti e soprattutto, molto discusso. Molti del pubblico li hanno accusati di aver finto tutto, “Due attori” dicevano. I due modelli, una volta usciti dal programma, continuano la loro love story. Si sono trovati ad affrontare un momento davvero drammatico: sono stati aggrediti da un uomo. Si tratta dell’ex fidanzato della modella: ecco cosa ha dichiarato Alex Belli riguardo l’accaduto.

Alex Belli e Delia Duran al pronto soccorso, l’attore dichiara: “Siamo stati aggrediti”

Un brutto momento di panico hanno dovuto affrontare Alex Belli e Delia Duran che sono stati aggrediti dall’ex fidanzato della modella. In una serie di Instagram stories, l’attore ha rivelato quanto successo.

“C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un aggressione dal suo ex che non è degno di portare il nome di ‘uomo’” sono le parole di lui. Dei fan li hanno visti al pronto soccorso ed hanno chiesto all’ex concorrente di Temptation Island se era tutto ok. Lui ha rassicurato tutti: “Delia fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma“.

Il nome dell’aggressore, ex della Duran, non è stato dato dai diretti interessati ma nel passato la modella raccontò durante una puntata di Domenica Live di esser stata sposata precedentemente ad Alex con un uomo molto violento. E’ lecito pensare che sia stato lui ad aggredire la coppia del reality condotto da Alessia Marcuzzi.