Belen Rodriguez si è scatenata in un balletto davanti alla telecamera: gli shorts che indossa sono minuscoli e il movimento di bacino manda in delirio i fan.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i fan, non c’è che dire. La showgirl argentina è di una bellezza disarmante, ma soprattutto ha un corpo incredibile, che non ha paura di mostrare anche sui social, dove è seguitissima. Il suo profilo Instagram, infatti, pullula di foto e video che mostrano le sue curve da urlo. Qualche ora fa Belen era a casa a guardare la seconda puntata di Tu Si Que Vales, il talent che conduce su Canale 5, e ha pubblicato ancora una volta un video che mette in mostra la sua grazia e bellezza. La showgirl, infatti, si è scatenata in un balletto davanti alla telecamera del telefono, con una mise ‘casalinga’, ma allo stesso tempo irresistibile, soprattutto quando è partito il movimento di bacino: vediamo insieme il video da urlo.

Belen Rodriguez scatenata su Instagram: balletto in mini shorts e movimento di bacino da urlo

Belen Rodriguez si è scatenata in un vero e proprio balletto mentre guardava in tv la seconda puntata di Tu Si Que Vales. La showgirl si è lasciata andare a una serie di movimenti che hanno letteralmente fatto impazzire i fan, anche per la sua ‘mise’. Belen indossa infatti dei mini shorts che mettono in mostra le sue gambe da urlo e lasciano intravedere un lato B a dir poco perfetto, con una t-shirt bianca, aderente al punto giusto. Un abbigliamento casalingo, insomma, che indossato da lei, però, assume tutto un altro valore. Nella story pubblicata su Instagram, ‘Belu’ si scatena con delle giravolte e poi si lascia andare a un movimento di bacino davvero super, che rende il video irresistibile e mozzafiato.