Belen Rodriguez si commuove a Tu si que vales: “Tutti abbiamo passato un momento brutto”, a cosa si riferisce la showgirl?

Belen Rodriguez si commuove sul palco di Tu si que vales: il motivo? Beh, glielo chiede proprio Maria De Filippi che, come sappiamo, è sempre attenta a questi particolari. Belen risponde con tanta emozione nel cuore. Si capisce dal tono di voce e dalle parole che utilizza per esprimere il proprio pensiero a riguardo. Era appena andata in scena una signora che, sì, ha messo sul palco tutta sé stessa. Si parla di momenti difficili e di felicità e Belen vuole dire la sua.

Belen Rodriguez si commuove a Tu si que vales

“Perché ti sei commossa?”, chiede Maria De Filippi. “Perché ha detto una cosa verissima. A volte, con un piccolo gesto… ecco, succede a tutti di passare un periodo brutto, non proprio felice. A volte l’aiuto ce l’abbiamo lì a portata di mano e non riusciamo a vederlo. Lei è un grandissimo insegnamento perché, a parte che è stata meravigliosa, ma poi ci ha fatto capire che non ci vuole molto per essere felici”.

#TuSiQueVales è anche questo: tante tantissime emozioni ❤ pic.twitter.com/eXjeyFRfLz — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 26, 2019

Succede a tutti: l’ha detto Belen. Anche se non ha specificato quale sia stato il suo momento brutto. Certo, nella vita di chiunque ci sono alti e bassi e sicuramente ce ne sono stati anche nella sua. A Tu si que vales c’è sempre tanto divertimento, ma non mancano momenti come questo. Momenti profondi, di commozione vera. Come vediamo, mentre parla Belen, c’è anche Martin Castrogiovanni che l’accarezza la spalla. Una persona molto dolce, anche lui. Profonda e sensibile. Non sono mancati momenti di ilarità nella puntata di Tu si que vales del 26 ottobre 2019, ma è bello anche emozionarsi, per un attimo, per qualche secondo. Talvolta, in un momento come questo si possono ‘catturare’ tantissime emozioni, farle proprie. Insomma, il programma offerto il sabato sera da Mediaset ci sta regalando momenti molto intensi e non ci meraviglieremmo se dovesse vincere la battaglia degli ascolti questa settimana.