Elisabetta Canalis, travestimento ‘piccante’: abito corto e trasparente, tutti guardano lì; ecco la foto che ha infiammato Instagram.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Elisabetta Canalis, la meravigliosa mora che sul bancone del famoso tg satirico ha fatto coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, sua cara amica con la quale, però, di recente ha litigato. Di anni ne sono passati, da quanto Elisabetta incantava tutti con i suoi balletti a Striscia. Ma la showgirl sarda continua a far girare la testa ai suoi numerosissimi fan. Anche su Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando si è mostrata ai followers in una versione davvero ‘particolare’. Un travestimento per Halloween, ma che si è rivelato tutt’altro che spaventoso. La Canalis ha indossato un miniabito trasparente che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Date un’occhiata.

Elisabetta Canalis, travestimento ‘piccante’: abito corto e trasparente per Halloween

Halloween si avvicina, ma c’è qualcuno che ha già sfoggiato la sua maschera su Instagram. Si tratta di Elisabetta Canalis, che ieri ha mostrato ai followers il suo travestimento. Che dovrebbe essere ‘spaventoso’, ma per i fan non lo è poi così tanto…Il motivo? Elisabetta è incantevole nel mini abito che indossa. E anche se il trucco è davvero spettacolare, gli occhi di tutti cadono altrove…L’abito è in velo trasparente, si vede tutto! Guardare per credere:

Ve lo avevamo detto! Elisabetta più che spaventare ha incantato i followers di Instagram. Il travestimento è davvero originale e l’abito che ha indossato non è certo passato inosservato. Il motivo è chiaro: il tessuto è completamente trasparente, si vede chiaramente il body intimo indossato dall’ex velina. Che sembra essere abbastanza scollato…Insomma, crediamo proprio che i fan della Canalis, da oggi, ameranno un po’ di più la festa di Halloween! E voi, avete scelto da cosa vi maschererete?