Giordano Mazzocchi ha una nuova fiamma? C’è la possibilità che frequenti un ex gieffina. Vediamo di chi si tratta e l’indizio che hanno lanciato.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, da quando si è lasciato con Nilufar Addati non si è fatto mai vedere beccare con altre donne. Beh, tutti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due ma questo non è mai arrivato. Pochi giorni fa si parlava di un avvicinamento tra lui e Barbara Fumagalli, ex tentatrice di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Andrea Cerioli. Spunta un nuovo nome, anche questo noto a tutti coloro che seguono i programmi Mediaset. C’è una nuova donna nella sua vita? Gli indizi non sono del tutto casuali, qualcosa sotto c’è! Diamo un’occhiata e soprattutto scopriamo chi è lei!

Giordano Mazzocchi ha una nuova fiamma? È un ex gieffina: l’indizio

Il gossip continua a parlare di Giordano Mazzocchi, l’ex corteggiatore e fidanzato di Nilufar Addati. Il giovane di Avezzano, dopo la rottura con l’ex tronista, non ha avuto altre storie: è stato pizzicato con volti noti nel mondo della tv, ma mai nulla di serio. Beh sta per spuntare un nuovo nome, una nuova fiamma!

Giordano è stato avvistato insieme ad Alessia Prete, l’ex gieffina da poco tornata single dopo la lunga relazione con Matteo Gentili. Tramite le loro Instagram stories tutti hanno notato che si trovavano nella stessa discoteca: l’inizio di un flirt o una semplice amicizia? Ma questo non è l’unico indizio. Il loro avvicinamento lo dimostrano altre IG story pubblicate dall’ex gieffina e da Paolo Venier, amico e coinquilino di Giordano, che mostrano la stessa strada di Milano, fotografate dallo stesso palazzo: i due si trovavano nella stessa casa. Non resta che attendere conferme dai diretti interessati…