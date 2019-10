Chi è Lavinia Biagiotti: tutto sulla vita privata, la carriera, il fidanzato e il lutto che le ha cambiato la vita per sempre.

Lavinia Biagiotti Cigna è la figlia della compianta stilista Laura Biagiotti e di Gianni Cigna. Nata il 12 ottobre del 1978, ha appena compiuto 41 anni e si occupa a tempo pieno della azienda di famiglia, fondata da sua nonna Delia, e portata avanti con passione e dedizione da sua madre. Ora è lei la presidente di Biagiotti Group, e si occupa a tempo pieno del suo lavoro. Ma proviamo a ripercorrere la sua carriera e gli eventi salienti della sua vita, in particolare il lutto che l’ha segnata per sempre.

Lavinia Biagiotti chi è: età, carriera, fidanzato e il lutto che l’ha segnata

Lavinia Biagiotti ha 41 anni e vive a Roma, città in cui è nata e che lei e la sua famiglia hanno sempre amato: ‘Mia madre voleva che nascessi a Roma, come lei e mia nonna, con la quale condivido il giorno di nascita’, ha raccontato all’AdnKronos in occasione dei suoi 40 anni. Lavinia e sua madre Laura hanno lavorato fianco a fianco fino alla morte di quest’ultima, e non si sono mai trasferite a Milano, sede per eccellenza della moda italiana, perché hanno sempre voluto onorare le proprie radici. La vita di Lavinia è stata immersa nella moda fin da quando era bambina. I suoi genitori lavoravano insieme per l’azienda, la madre come ‘creativa’, il padre come manager, ma la scomparsa prematura di quest’ultimo, quando lei aveva solo 17 anni, le ha cambiato per sempre la vita. In quel periodo, infatti, lei si era appena diplomata al Liceo classico e il dolore per la perdita del padre la spinse a cominciare a collaborare con la mamma in azienda, perché non si sentiva di lasciarla sola. Questa scelta le ha cambiato la vita per sempre, portandola poi al grandissimo successo di oggi.

Fidanzata da circa 16 anni con l’avvocato Francesco Iovine, Lavinia è estremamente riseravata sulla sua vita privata e anche sul suo profilo Instagram non ci sono quasi per niente foto della coppia. Mai un pettegolezzo, nè un rumors su di loro, i due non hanno figli, forse perchè troppo impegnati nelle loro rispettive professioni.

