Luciano Pavarotti, tutto sul grande tenore italiano: vita privata, carriera e i due matrimoni che hanno segnato la sua vita.

Luciano Pavarotti non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, trai primi 10 almeno, e dell’artista italiano di maggior successo a livello internazionale. Da domani uscirà nelle sale cinematografiche il documentario di Ron Howard dedicato alla sua storia, dal titolo ‘Pavarotti’, che resterà al cinema fino al 30 ottobre. E allora proviamo a ripercorrere la vita e l’illustre carriera del tenore, che si è sposato due volte.

Luciano Pavarotti: storia e carriera del grande tenore

Luciano Pavarotti è nato a Modena nel 1935 e deceduto nella stessa città nel 2007, all’età di 72 anni. La sua vita è stata fin da subito segnata dalla passione per la musica lirica, trasmessagli dal padre Fernando, che si dilettava a cantare in un coro amatoriale, ma Luciano ha inziato a lavorare come insegnante di educazione fisica alle elementari, prima di dedicarsi allo studio del canto con i maestri Arrigo Pola ed Ettore Campogalliani, che rimasero i suoi punti di riferimento. Negli anni ’60 arrivò il suo boom a livello di fama nazionale e internazionale, con esibizioni importanti in giro per il mondo e la presenza fissa come interprete agli spettacoli de La Scala di Milano, dove debuttò nel 1965 e rimase fino al 1992. L’opera che gli ha regalato il successo è stata La Boheme, nella quale interpretava Rodolfo. Con Placido Domingo e Josè Carreras formò il terzetto ‘I Tre Tenori’, che si è esibito più volte in occasione delle finali dei Mondiali di Calcio, la prima volta a Roma nel 1990, e anche in numerose altre occasioni.

Sempre molto impegnto anche nel sociale, Luciano creò negli anni ’90 l’evento ‘Pavarotti & Friends’, un concerto in cui duettava con i più grandi artisti del mondo, che si è ripetuto quasi ogni anni fino ai primi del 2000, con lo scopo di raccogliere fondi diverse iniziative benfiche. Ammalatosi di cancro al pancreas, è morto nella sua casa di Modena il 7 settembre del 2007.

Pavarotti e i matrimoni con Adua Veroni e Nicoletta Mantovani

Luciano Pavarotti si è sposato nel 1961 con Adua Veroni, sua fidanzata fin dall’adolescenza, e con lei ha avuto tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana. Il loro marimonio, però è durato fino al 1996, quando il tenore si è innamorato dell’allora sua segretaria Nicoletta Mantovani, di 34 anni più giovane di lui. La loro storia fece scandalo, ma lui, incurante dei pettegolezzi, sposò Nicoletta nel 2004 e da lei ebbe un’altra figlia, Alice, che oggi ha 16 anni. Con Alice nacque anche il gemello Riccardo, che purtroppo morì alla nascita. Nicoletta è stata accanto a Luciano fino alla sua morte, dopo la quale ha istituito la ‘Fondazione Pavarotti’, per mantenere sempre vivo il suo ricordo.