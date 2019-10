Mara Venier, ‘imprevisto’ a poche ore dalla diretta di Domenica In: cosa è successo alla conduttrice?

Oggi andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Domenica In. Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tantissimi nuovo ospiti, da intervistare con la sua solita ironia e dolcezza. Ma, proprio a poche ore dalla diretta, la conduttrice ha avuto un piccolo problema...Ne è la prova il video che è apparso proprio poco fa sui suoi profili social della zia Mara e del suo adorato marito Nicola. È lui a riprendere la scena, dando vita a un siparietto assolutamente da non perdere. Scopriamo cosa è successo.

Mara Venier, ‘imprevisto’ a poche ore dalla diretta di Domenica In: la conduttrice è in ritardo!

Mara Venier è pronta per la sua nuova puntata di Domenica In. O quasi! Si perché il video che ha appena postato sui social dimostra il contrario. La conduttrice sembra essere in ritardo e il marito Nicola riprende il suo momento di ansia, dando vita a una scena davvero esilarante. Ecco le immagini apparse su Instagram:

Un botta e risposta davvero esilarante, quello di Mara e Nicola. La conduttrice prega il marito di sbrigarsi: “Dai amore siamo in ritardo!”. Ma Nicola si diverte a riprendere la sua adorata moglie e si giustifica così: “Ma c’è l’ora legale!”. Un video che mette in risalto il meraviglioso rapporto che regna nella coppia, fatto di tanti scherzi ed ironia. Alla fine, la domanda di Nicola: “Ma dove andiamo?”. E la risposta di Zia Mara è scontata: “A Domenica In!”. Una nuova puntata del varietà di Rai Uno andrà in onda tra qualche ora. Tra gli ospiti di Mara, quest’oggi, anche Lavinia Biagiotti e Nek. Mara, (se non sarà in ritardo!), è pronta per farvi compagnia: e voi, seguirete Domenica In?