Masturbazione femminile: ecco alcuni consigli su come praticarla, quali punti toccare e quali oggetti si possono utilizzare per raggiungere l’orgasmo senza di lui.

La masturbazione femminile rappresenta ancora un tabù per tantissime donne, che spesso dicono di non averla mai praticata. A differenza degli uomini, che invece scherzano spesso senza problemi su questo argomento, le donne sono molto più pudiche in tal senso, e spesso provano vergogna nell’ammettere di praticare autoerotismo. La cosa però non è corretta, e lo dicono anche i sessuologi, secondo cui invece la masturbazione è fondamentale per il benessere psico-fisico delle donne, ed è una pratica da non sottovalutare assolutamente. E allora scopriamo insieme alcuni preziosi consigli per raggiungere l’orgasmo anche in assenza del partner.

Masturbazione femminile: dove e come toccarsi per raggiungere l’orgasmo da sole

La masturbazione femminile fino a qualche tempo fa era considerata quasi impensabile, perché tempo addietro non veniva data alcuna importanza al piacere delle donne. Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate, e c’è maggiore informazione sui modi e i motivi per cui cercare piacere da sole. Di sicuro la masturbazione aiuta a conoscere meglio il proprio corpo, a capire cose piace e cosa dà fastidio in ambito sessuale, ma anche a far partire le proprie fantasie erotiche, che spesso si ritengono inconfessabili. Inoltre, secondo gli studiosi, la masturbazione aiuta ad allontanare alcune disfunzioni sessuali femminili, come l’anorgasmia, a regolare gli ormoni e ad aumentare l’autostima, fungendo anche da anti-stress.

Insomma, darsi piacere da sole fa bene al corpo e alla mente, e i modi per farlo sono davvero svariati, perché cambiano da donna a donna. Accarezzarsi in maniera delicata nelle zone erogene è sicuramente un buon inizio, magari cominciando dall’alto, scendendo verso il pube, fino ad arrivare al clitoride, che è l’organo di massimo piacere femminile. Stimolarlo con le dita, magari anche con l’aiuto di un lubrificante, aiuta ad aumentare l’eccitazione. Per aiutarsi si può utilizzare anche qualche oggetto, dai classici sex toys, come il vibratore, a oggetti che si trovano in casa, come il cuscino, che è possibile sfregare sulle zone erogene, o anche il getto d’acqua della doccia, o ancora oggetti come pennello per il trucco, la spazzola, o altre cose che avvicinate alle parti intime potrebbero ricordare l’organo maschile e, con l’aiuto della fantasia, regalare il massimo piacere.