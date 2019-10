Chi è Ron Howard: età, carriera e vita privata dell’indimenticabile Richie della serie tv Happy Days.

Il suo nome completo è Ronald William Howard, ma per tutti è Ron Howard. O forse è meglio dire che per tutti sarà sempre il mitico Richie Cunningham di Happy Days. Oggi Ron Howard è un famoso regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato il 1 marzo del 1954 a Duncan, negli Stati Uniti, di Henry Winkler, mitico Fonzie di Happy Days, è amico anche nella vita: è stato proprio Henry il padrino al battesimo della figlia di Ron. Ma conosciamolo meglio, ripercorrendo i momenti più salienti della sua carriera e vita privata.

Chi è Ron Howard: dal timido Richie di Happy Days ai premi Oscar

Ricordate il faccino goffo e pieno di lentiggini di Richie Cunningham in Happy Days? Ebbene, quel ragazzo è diventato uno dei personaggi più illustri del panorama del cinema mondiale. Regista, sceneggiatore, attore e producer, la passione per il cinema Ron ce l’aveva nel sangue: è infatti il primo figlio di Rance Howard e Jean Speegle, entrambi attori. E Ron inizia la sua carriera proprio come attore, a soli 12 mesi, quando fa la comparsa nel western Pellirosse alla frontiera. Il successo arriva nel 1973 con American Graffiti, ma la conferma della sua popolarità arriva con il mitico Richie Cunningham, l’amico imbranato di Fonzie in una delle serie tv più amate di sempre, Happy Days.

Nel frattempo, Ron si allena anche dietro la macchina da presa. Nel 1969 debutta realizzando alcuni cortometraggi. Il 1982 è l’anno di Night Shift-Turno di Notte. Tra gli altri film di cui è regista ricordiamo: Cocoon, l’energia dell’universo, Parenti amici e tanti guai, Cronisti d’assalto, Apollo 13, Ed tv e il Grinch. Ma è con il capolavoro A Beautiful Mind (2002)che Ron si aggiudica ben 2 oscar, Miglior Regia e Miglior Film. Con Russel Crowe si rincontrerà sul set di Cinderella Man, nel 2005. L’anno dopo si occuperà del film Il codice da Vinci, tratto dal discusso romanzo di Dan Brown. Nel 2009 dirigerà anche Angeli e Demoni, il prequel. Ron Howard è anche co-proprietario della Imagine Entertainment, compagnia di produzione di grande successo: ricordiamo 8 mile, il serie tv 24 e la sitcom Felicity.

Ron Howard è sposato con Cheryl Alley, con cui fa coppia fissa dai tempi del liceo. Dal loro matrimonio, avvenuto nel 1975, sono nati quattro figli: Brice, le gemelle Paige e Jocelyn, e Reed Cross. Sua figlia Brice lo ha reso nonno per la prima volta nel 2007.

E proprio in questi giorni, il 28, 29, e 30 ottobre, arriverà nelle sale italiane l’ultimo documetario del pluri premiato Ron Howard, Pavarotti, realizzato con immagini e performance inedite del più amato cantante d’opera di tutti i tempi. Il regista ha voluto dare un’immagine più ‘intima’ di Luciano Pavarotti, andando oltre l’artista che tutti hanno acclamato, e raccontando anche il Luciano padre, marito, l’uomo. Un omaggio da non perdere assolutamente. Non vi resta che correre al cinema: il film sarà nelle sale solo per 3 giorni!