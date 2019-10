Sabrina Ferilli, la risposta alla De Filippi: “Ma che ca**o me ne frega”, è successo tutto dopo l’esibizione di un ragazzo, vediamolo insieme.

Sabrina Ferilli è sempre più amata dal pubblico di Tu si que vales. E’ una donna bellissima che, in tantissimi anni di carriera, si è conquistata il consenso del pubblico per la sua schiettezza. Per il suo essere così naturale in ogni contesto. Ecco, anche a Canale 5, in prima serata, la bella showgirl romana non si tira indietro quando si tratta di ammettere di qualcosa. Qualcosa che magari qualcun’altro avrebbe dichiarato un po’ più a fatica. Ma Sabrina Ferilli è così. Non ci sono mezzi termini per lei. Va dritta al punto e fa come le pare. Come durante l’esibizione di un ballerino polacco che ha utilizzato la vasca da bagno per rendere tutto più spettacolare.

Sabrina Ferilli risponde alla domanda di Maria De Filippi: “Ma che ca**o me ne frega del palo!”

Maria De Filippi si concentrava sull’esibizione del ragazzo. Una prestazione spettacolare: tanti muscoli, tante acrobazie e tanta scena grazie anche all’acqua che schizzava fuori dalla vasca da bagno ad ogni movimento. Insomma, un momento di grande spettacolo. Sabrina Ferilli, tuttavia, come lei stessa ha ammesso, era concentrata su ben altro. Cosa intendiamo per ‘ben altro’? Beh, lei parla dei muscoli del ragazzo. In effetti, il polacco ha un corpo invidiabile. Maria De Filippi le chiede del palo attorno al quale si era svolta l’esibizione e Sabrina: “Ma che ca**o me ne frega del palo”. Era intenta a guardare tutt’altro, come lei stessa ammette poco dopo. Insomma, un momento di grande ilarità a Tu si que vales con il pubblico che è scoppiato in una sonora risata. Ancora una volta, Sabrina si dimostra molto schietta con il pubblico che si sente sempre più rappresentato da un personaggio come lei. Un personaggio senza troppi artifici, semplice e genuino.