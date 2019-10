Spal Napoli diretta streaming in TV – No Rojadirecta: come vedere il match che si terrà oggi alle ore 15:00.

Juve e Inter hanno pareggiato, ora tocca al Napoli provare ad approfittarne. Si terrà oggi alle ore 15:00 Spal Napoli, uno dei match di questa nona giornata di Serie A. Gli uomini di Ancelotti faranno di tutto per conquistare i tre punti, per avvicinarsi alla vetta dopo i passi falsi delle ‘rivali’ Juve e Inter. Ad accogliere gli azzurri però, ci sarà una Spal in piena zona retrocessione, a soli due punti dalla Samp, ultima in classifica. Gli uomini di Semplici ce la metteranno tutta per tentare di racimolare qualche punto con Napoli, nonostante gli azzurri vengano da 11 vittorie consecutive contro la Spal in Serie A. Come finirà oggi?

Spal Napoli diretta streaming in TV – No Rojadirecta: come vedere la partita su Dazn

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 15:00 del 27 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli; Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.