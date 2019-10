Taylor Mega ospite alla fiera Tutti Sposi di Napoli, improvvisa e inaspettata confessione sulla sua vita privata: ‘Non riesco proprio a farlo’, ecco le sue parole.

Taylor Mega è un personaggio controverso, dalle mille sfumature. Sempre molto aperta e disinibita, l’influencer non ha peli sulla lingua e si racconta senza filtri ai fan, anche quando si tratta di temi molto delicati. E’ di poco tempo fa, ad esempio la confessione di un disturbo alimentare, fatta in diretta a Mattino 5, o anche il racconto di quando aveva problemi di tossicodipendenza, con tanto di foto di quel difficile periodo. Insomma, Taylor non ha avuto sempre una vita facile, e non ha problemi ad ammetterlo. Ospite alla fiera ‘Tutto Sposi’ di Napoli, l’influencer ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, lasciandosi andare a un’inaspettata confessione: eccole sue parole.

Taylora Mega è a Napoli in queste ore, perché ha partecipato come ospite alla Fiera ‘Tutto Sposi’, evento interamente dedicato al matrimonio. L’influencer è molto amata dal pubblico e ha ricevuto un’accoglienza davvero calorosa nel capoluogo campano. Tutti i presenti all’evento hanno ripreso e pubblicato i video del suo intervento, e lei ne ha ripostati alcuni nelle sue storie su Instagram. In una in particolare, si sente la sua inaspettata confessione sulla sua vita privata. Taylor ha raccontato che i suoi genitori hanno appena festeggiato 33 anni di matrimonio e che lei è felicissima per loro, ma non si spiega come mai lei non riesca a tenere un partner per più di un mese: ‘Non ci riesco proprio’, ha detto Taylor, aggiungendo anche che per lei il matrimonio è una cosa enorme, un passo importantissimo: ‘Io lo idealizzo molto, lo vedo come un qualcosa di inarrivabile per me’. Che ne pensate delle sue parole?