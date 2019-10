Bella Thorne balla in bikini ma tutti gli utenti Instagram notano un dettaglio: piovono critiche per l’attrice.

Uno dei personaggi che fa più parlare di sé nell’ultimo periodo è Bella Thorne: l’attrice è diventata una delle icone sexy più famose al mondo. È nota a tutti in Italia anche perché è la nuova fidanzata di Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede. La giovane è una sostenitrice dei diritto delle donne contro la depilazione: ha deciso di non togliere più i peli e spesso sui social si mostra spesso in modalità “nature”. Questi gesti la espongono spesso a piogge di critiche: non tutti riescono ad accettare che una donna non si depili. Ecco cosa è successo dopo la pubblicazione del suo ultimo post.

Bella Thorne balla in bikini: il dettaglio non passa inosservato, piovono critiche

Bella Thorne, modella, attrice e fidanzata di Benji Mascolo, del duo Benji e Fede, si mostra spesso sui social particolarmente sexy. Su Instagram ha pubblicato un video in cui balla con movenze molto sensuali, bevendo un drink e mangiando una fragola. Il video ha fatto alzare la temperatura a tutti gli utenti: la disinvoltura però nell’alzare le braccia ha fatto spuntare tutti gli hater che non hanno perso un minuto in più per attaccarla. Questo il video:

Sotto le braccia Bella mostra le ascelle con i peli: non ha avuto alcuna vergogna a mostrarli. Una pioggia di commenti ha invaso il post della modella e attrice: in molti non accettano l’idea che la modella non si depili ed hanno mostrato il loro disgusto. “Che schifo”, “Quelle ascelle pelose” ed altri insulti sulla sua scelta non le hanno però fatto cambiare idea. La giovane sexy icona ha preferito non rispondere ad alcun utente.