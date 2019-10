Serena Enardu, flirt in corso con il single Alessandro? L’indizio social che insinua il dubbio

Terminata la sua esperienza a Temptation Island vip, Serena Enardu ha iniziato un flirt con il single Alessandro? L’indizio social che insinua il dubbio.

Nonostante Temptation Island Vip sia terminato da un pezzo, alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di se. In particolare, il ‘triangolo’ Serena Enardu, Pago ed Alessandro Graziani. La storia dell’ex tronista di Uomini e Donne, ormai, la conosciamo. Dopo la fine della sua storia d’amore con il cantautore sardo, l’Enardu ha dichiarato di stare molto male. E, soprattutto, di essere dimagrita particolarmente. Ebbene, ma con il single Alessandro, invece, com’è andata a finire? All’interno del villaggio, i due avevano legato particolarmente. Adesso, invece, com’è la situazione tra di loro? Beh, ovviamente è tutto ancora ‘top secret’. Eppure, alcuni indizi social farebbero pensare che ci sia un flirt in corso. Ecco di cosa parliamo.

Serena Enardu, flirt in corso con il single Alessandro? L’indizio

Il feeling che si era instaurato tra Serena Enardu e Alessandro Graziani all’interno del villaggio di Temptation Island Vip era davvero molto chiaro. Tanto che, terminata la sua storia d’amore con Pago, tutti avevano pensato che l’ex tronista di Uomini e Donne potesse iniziare una frequentazione con il single al di fuori del contesto televisivo. Bene, è così? Fino a questo momento, non è mai uscito nulla su di loro. Ma, pochissime ore fa, sono spuntati alcuni indizi social che farebbero pensare che tra di loro potrebbe esserci del tenero. Stando a quanto si evince dal profilo Instagram della sarda, il single pallavolista avrebbe cliccato ‘segui’ al suo profilo. E non solo. Alle ultime foto della bella Enardu, ci sarebbero proprio i suoi ‘likes’. Certo, non stanno affatto a significare nulla, sia chiaro. Si parla, infatti, di indizi social che potrebbero far pensare. Ma fino a che non saranno i diretti interessati ad esprimersi, non saremo certo noi a trarre conclusioni affrettate.