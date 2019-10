Alessia Marcuzzi fotografata da dietro: niente vestiti, Instagram si infiamma con la foto postata dalla conduttrice.

La temperatura su Instagram, questa sera, è un bel po’ alta. E a farla salire ci ha pensato lei, Alessia Marcuzzi, con uno scatto che non è passato assolutamente inosservato. La bellissima conduttrice ha postato una foto nelle sue stories, in cui indossa un completino intimo molto particolare. Fantasia animalier, slip molto piccolo, e l’inquadratura da dietro che rende tutto molto ‘audace’. Siete curiosi di capire di cosa stiamo parlando? Allora diamo un’occhiata alla foto che ha infiammato Instagram.

Alessia Marcuzzi fotografata da dietro: il completino intimo infiamma Instagram

Reduce dall’esperienza al timone di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è in assoluto una delle conduttrici più amate della nostra tv. La sua conduzione nel reality dei sentimenti targato Maria De Filippi è stata molto apprezzata dal numerosissimo pubblico di Canale 5. Merito del suo talento, della sua simpatia ma, innegabilmente, anche della sua intramontabile bellezza. E lo sanno bene i suoi affezionati followers di Instagram, che poco fa hanno potuto ammirare la biondissima showgirl in uno scatto davvero mozzafiato. Una foto molto particolare, in cui Alessia Marcuzzi indossa solo intimo. E che intimo: fantasia maculata e slippino minuscolo che lascia ben poco spazio all’immaginazione. La conduttrice è davvero irresistibile. Guardare per credere:

Ve l’avevamo detto! Alessia Marcuzzi è davvero mozzafiato, nello scatto apparso nelle sue Instagram Stories qualche ora fa. La conduttrice indossa un completino intimo che mette perfettamente in risalto il suo corpo scultoreo. E la posa, diciamo, contribuisce ad infiammare Instagram! Pare infatti che la conduttrice sia stata colpa di sorpresa quando le è stata scattata questa foto, che pubblica con l’accattivante didascalia “My fav sexy mood”.Che dire, Alessia Marcuzzi non sbaglia un colpo!