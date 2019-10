Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ‘bacchetta’ Francesca Cipriani: “Non si spreca la verdura”

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha rimproverato Francesca Cipriani in diretta: ecco cosa è successo.

Nuova settimana, nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Anche oggi, lunedì 28 Ottobre, è andata in onda un nuovo appuntamento dello show pomeridiano di Barbara D’Urso. Appuntamento che, come tutti gli altri, è risultato essere davvero imperdibile. Dopo un’ampia parentesi dedicata alla cronaca, com’è giusto che sia, la conduttrice campana ha dedicato del tempo ad un argomento molto più ‘leggero’. Di cosa parliamo? Dell’astinenza dal sesso. Ebbene si. Non a caso, nello studio televisivo di Cologno Monzese sono presenti diversi personaggi pubblici che, da diversi anni, si dichiarano essere casti. Ecco. È proprio per questo motivo che, ancora una volta, Francesca Cipriani è stata protagonista di un siparietto davvero incredibile. Che ha causato anche il ‘rimprovero’ della padrona di casa.

Barbara D’Urso ‘bacchetta’ Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque

Ancora una volta, Francesca Cipriani si è dimostrata la protagonista indiscussa di questo rubrica di Pomeriggio Cinque dedicato alla castità. Seppure non presente nello studio televisivo, la giovane ha regalato un siparietto davvero esilarante. E così, dopo l’esclamazione: “Ho voglia di fare le polpette”, la bella Cipriani ha dato origine ad un momento davvero ilare. Che, però, non è affatto piaciuto alla padrona di casa. Che, nonostante la diretta, l’ha ‘bacchettata’. Cos’è successo? Nulla di scandaloso o di grave, sia chiaro. Soltanto che, aperto il collegamento con Barbara D’Urso, la Cipriani si è lasciata andare ad un gesto che non è andato giù alla conduttrice. Nell’euforia, Francesca ha buttato per terra della frutta e della verdura che aveva in mano. Immediata è stata la reazione della D’Urso. Che, senza troppi di giri di parole, ha esclamato: “Alza immediatamente. Non si spreca la verdura”. Ebbene si. È proprio questo quello che è successo pochissimi istanti fa. Avreste avuto anche voi la stessa reazione di Barbara?