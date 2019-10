Barbara D’Urso, incidente ‘piccante’ nel camerino di Live Non è la D’Urso: l’abito che indossa è troppo corto, quando si siede…Ecco la foto postata dalla conduttrice.

Questa sera è in onda una nuova scoppiettante puntata di Live- Non è la D’Urso. E come sempre, la padrona di casa Barbara D’Urso è prontissima ad ospitare nel suo salotto tantissimi ospiti. Ma, come di consueto, prima di ogni puntata, la conduttrice mostra ai suoi amatissimi fan il look scelto per la serata. Le pailettes non possono mancare! E infatti, anche questa sera, Barbarella luccica. Ma avrà scelto un abito lungo o corto? Ve lo diciamo noi: corto, molto corto. La foto che ha postato su Instagram non è passata di certo inosservata. Date un’occhiata.

Barbara D’Urso, abito corto per Live Non è la D’Urso: incidente piccante prima della diretta

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. Dopo la diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice è già pronta per la diretta di Live Non è la D’Urso. E come di consueto prima di ogni puntata del suo talk, Barbara mostra ai suoi amati followers di Instagram l’abito scelto per questa sera. Qualche ora fa, aveva svelato la presenza delle immancabili pailettes, ma aveva lasciato i fan nel dubbio: abito corto o pantaloni? Ebbene, la bellissima conduttrice ha svelato tutto pochi minuti prima dell’inizio della trasmissione. Con una foto che ha letteralmente fatto impazzire i followers. Guardate per credere:

Barbara è incantevole nell’abito scelto per questa sera. E chi ha optato per l’abito corto, ha indovinato! Il vestito della D’Urso è particolarmente corto. E quando la conduttrice si siede…le bellissime gambe di Barbara sono in bella mostra. Un look che non passa inosservato, quello di Barbara. Che con le sue pailettes è pronta per una nuova scoppiettante diretta di Live- Non è la D’Urso: tra gli ospiti di questa sera, anche la donna gatto. La seguirete?