Belen Rodriguez, sconvolgente rivelazione su Instagram: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore”

Belen Rodriguez, si lascia andare a una sconvolgente rivelazione su Instagram: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore…”

Belen Rodriguez è da pochi giorni rientrata dalla vacanza alle Maldive col marito, Stefano De Martino. I due si sono concessi un po’ di vacanze da soli e col figlio Santiago per “recuperare” il tempo in cui i due sono stati separati. Durante la settimana trascorsa alle Maldive i coniugi cono apparsi molto sereni e più complici che mai… In questo periodo la Showgirl Argentina sembra essersi avvicinata molto anche alle proprie followers, rispondendo alle loro domande e rendendole partecipi, dalla sua routine di bellezza. In particolare ha risposto ad alcune domande molto intime, tra cui “il posto più strano in cui ha fatto l’amore”.

E’ un po di tempo che la Showgirl Argentina sta cercando di creare un rapporto più “amichevole” con i propri followers, interagendo con loro attraverso la sezione apposita di Instagram, che da la possibilità ai followers di porre delle domande alla persona seguita. Durante la permanenza alle Maldive la bella Rodriguez ha svelato alle sue seguaci dei trucchi per curare la skincare, i capelli. Attraverso delle instagram stories ha reso partecipi passo passo i fan della propria routine, spiegando i prodotti usati e come usarli in modo corretto, per avere i risultati migliori.

Tra le varie domande che le sono state poste, un utente le ha chiesto quale fosse stato il posto più strano in cui ha fatto l’amore. La risposta dell’argentina non solo non si è fatta attendere, ma è stata anche molto spontanea, ha infatti asserito che il posto più strano in cui ha avuto rapporti è stata… Una casa sull’albero!