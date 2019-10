Belen Rodriguez mostra il suo WhatsApp su Instagram: la story pubblicata dall’argentina manda in delirio i suoi followers.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dal pubblico, c’è poco da dire. L’argentina è sempre molto attiva sui social, dove viene seguita in particolare per tutte le foto e i video che posta e che mettono in mostra il suo corpo da urlo. In questo periodo è in tv con Tu Si Que Vales, che la vede al timone insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Sabato è andata in onda la seconda puntata, che ha visto anche un momento di commozione di Belen. Dopo la messa in onda, l’argeentina ha fatto un gesto incredibile, pubblicando su Instagram il suo WhatsApp personale e mandando letteralmente in delirio i fan.

Belen Rodriguez mostra su Instagram il suo Whatsapp personale e manda in delirio i fan

Belen Rodriguez ha fatto un gesto davvero ‘particolare’ e inaspettato, che ha mandato in delirio i fan. L’argentina è sempre molto aperta con i suoi followers ed è attivissima sui social, dove pubblica tanti momenti della sua vita lavorativa e familiare. Poco dopo la seconda puntata di Tu Si Que Vales, andata in onda sabato sera, Belen ha pubblicato uno screen di una sua conversazione privata su WhatsApp. I fan sono subito impazziti per questo gesto e sono corsi a leggere i messaggi di Belen, soprattutto per scorprire chi fosse il suo interlocutore.

Belen ha ricevuto un messaggio da parte di un’autrice del programma, Barbara Cappi, che si è complimentata con lei per i grandi risultati dello show in termini di ascolti: ‘Miglior risultato di sempre alla seconda puntata, sono pazza di te!’ le ha scritto entuasiasta l’autrice. Belen ha risposto con due messaggi vocali e con un’esclamazione di felicità, pubblicando poi tutto su Instagram, proprio per condividere la bella notizia con i suoi affezionatissimi followers.