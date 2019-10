Benedetta Mazza, inaspettata rivelazione su Stefano Sala: ecco in che rapporti sono adesso e quali sono i progetti futuri dell’ex gieffina.

Benedetta Mazza è stata grande protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip, in particolare per la sua particolare amicizia con Stefano Sala, che sembrava volesse sfociare da un momento all’altro in qualcosa di più. I due hanno legato moltissimo all’interno della casa, tanto da mettere in crisi la storia di lui con la fidanzata Dasha Dereviankina. Dopo l’uscita dal reality, la coppia ha vissuto un periodo difficile, ma poi si è ritrovata, fino alla notizia, circolata poche settimane fa, delle nozze segrete. Insomma, alla lunga quella tra Stefano e Benedetta si è rivelata solo una simpatia passeggera, ma quali sono ora i rapporti tra i due? Lei svela tutto in un’intervista su Lei Settimanale: ecco le sue inaspettate rivelazioni.

Benedetta Mazza e Stefano Sala, le rivelazioni di lei sul loro rapporto attuale

Benedetta Mazza ha rilasciato una lunga intervista a Lei Settimanale, nella quale si è raccontata a 360 gradi, parlando anche dell’esperienza al Grande Fratello Vip della passata stagione. Dopo la fine del reality la modella non si è vista molto in tv e a quanto pare il suo futuro è nella musica. Presto, infatti, uscirà un suo singolo, un pezzo pop del quale non ha voluto svelare il titolo. Nel suo prossimo futuro, dunque, sarà una cantante, ma lei spera anche di poter presto condurre un programma televisivo , una sorta di talk, dove poter interagire con gli ospiti.

Ripercorrendo le sue esperienze passate, Benedetta ha parlato anche del Grande Fratello Vip e del rapporto con gli altri ex coinquilini, dicendo di sentire ancora Andrea Mainardi e Jane Alexander, mentre non si può dire lo stesso di Stefano Sala. Nonostante il loro bellissimo rapporto all’interno della casa, i due non si sono più sentiti: ‘Non siamo amici, io sono una che tende a chiudere i rapporti’. Tra loro nessun contatto, dunque, ma mentre Stefano sembra aver sposato Dasha, Benedetta mantiene riserbo sulla sua situazione sentimentale attuale: ‘Non sono una che fa storie alla Uomini e Donne, vivo l’amore in modo riservato’.