Antonino Cannavacciuolo, sapete cosa ha fatto coi soldi guadagnati grazie alla tv?

Antonino Cannavacciuolo, sapete come lo chef ha speso i soldi guadagnati dal lavoro in televisione? E’ lui stesso a confessarlo.

Antonino Cannavacciuolo sta per partire con un programma che in Italia non è stato mai visto. “Mettici il cuore”, questo il titolo della trasmissione che proporrà un format del tutto nuovo. Sì, perché qualcosa di simile si era visto soltanto in America, dall’altra parte del mondo. Si abbinerà la cucina al mondo della musica e… Cannavacciuolo sarà un tenore. Ecco, da cuoco a showman è un attimo e l’abbiamo visto, ma addirittura tenore non ce l’aspettavamo. Beh, ormai abbiamo capito che dallo chef possiamo aspettarci davvero di tutto quando si tratta di inventiva, fantasia, creatività. Però siamo comunque curiosi di scoprire che voce abbia. Il fisico da tenore c’è e questo è già tanto.

Antonino Cannavacciuolo: come ha speso i soldi ricavati dalla tv?

E’ da un po’ che lo vediamo in televisione. Adesso diventerà tenore, sì, ma quello che ha confessato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ci fa capire definitivamente che il suo lavoro è sempre stato solo il cuoco. Sì, perché è cuoco, chef, nell’anima. E, dalle sue ultime parole, abbiamo saputo anche cosa ha fato con i soldi guadagnati grazie alla televisione. E’ proprio lui che ne parla nell’intervista: “La televisione ha allargato la platea. Ma per quanto mi riguarda la considero semplicemente un mezzo: il successo mi ha permesso di investire nel mio lavoro, nelle attrezzature in cucina, sul personale da formare”. Ecco, da queste sue parole possiamo intendere che ha sfruttato tutti gli introiti della televisione investendoli nei suoi ristoranti. In macchinari, attrezzature, in formazione del personale. Insomma, proprio come avrebbe fatto chiunque avesse avuto in testa soltanto la cucina, soltanto il suo lavoro che è in primis la sua passione. Non si è mai montato la testa, Antonino, ma di sicuro ha saputo sfruttare il momento e l’occasione che la vita gli ha dato nel migliore dei modi.