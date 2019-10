Clizia Incorvaia sconvolgente a Live non è la D’Urso: si difende così dagli attacchi degli opinionisti di Barbara D’Urso “Io mi preoccupo di mia figlia”

Clizia Incorvaia si difende dagli attacchi degli opinionisti di Barbara D’Urso dopo la gogna mediatica a cui è stata esposta dopo la separazione da Francesco Sarcina. La donna difende la propria posizione dopo il “tradimento” con Riccardo Scamarcio di cui è stata accusata dal marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia è stata investita da una vera e propria gogna mediatica per il tradimento con Riccardo Scamarcio, che a suo dire, si ridurrebbe a un unico bacio, nel periodo di Natale, quando lei e il marito erano già separati. Clizia ha avuto un duro scontro con uno degli opinionisti che l’ha accusata di “esporre la figlia” in modo sconsiderato, ma la donna non c’è stata e ha ribattuto ricordando che tutto questo polverone si è alzato nel momento in cui il marito ha rilasciato delle dichiarazione ai giornali, senza pensare di tutelare la figlia. Lei non vuole il sangue del marito, ma difendersi dalle cattiverie dette sul suo conto, poiché, lei di tradimenti ne ha subiti molti e non permette a nessuno di giudicare il modo in cui di si difende. La donna ha ricevuto l’appoggio sia della conduttrice che di Ciacci, il quale ha asserito di essere stato molto accanto alla donna in questo periodo estivo e che l’unico pensiero della donna, è proprio la figlia, che va tutelata. La donna ha infatti ribadito che i problemi sorti con il marito non devono interessare la figlia, che deve continuare a vederlo allo stesso modo in cui ha sempre fatto. Clizia sconfortata continua a ribadire di voler proteggere la figlia, perché non è interessata allo spettacolo, ma non vuole che si infanghi così il proprio nome senza essere a conoscenza di entrambe le campane.