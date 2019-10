È guerra aperta tra Daniela Martani e Chiara Ferragni e Fedez: l’ex concorrente del Grande Fratello, ospite a “Mattino 5”, ha voluto replicare ai Ferragnez.

È ormai guerra aperta tra Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, e i Ferragnez. La Martani poco tempo fa pubblicò un post abbastanza forte contro Chiara Ferragni e Fedez, definendoli addirittura “idioti” e “palloni gonfiati”. La coppia querelò l’ex gieffina, ma la Procura ha chiesto l’archiviazione. Oggi la Martani è stata ospite a Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci, ed ha voluto replicare alle accuse della coppia. In studio erano presenti anche Valentina Vignali e Valentina Dallari, che si sono espresse sul caso.

Daniela Martani, la replica ai Ferragnez dopo l’archiviazione della querela contro di lei

In seguito alla querela di Chiara Ferragni e Fedez nei confronti di Daniela Martani, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione perchè non costituirebbe un reato. Secondo la Procura, infatti, i social godono di scarsa considerazione e credibilità e di conseguenza non sono idonei a ledere la reputazione altrui. La richiesta della Procura di Roma è stata commentata sui social network dallo stesso Fedez, che ha dichiarato: “Secondo questo pm da domani si potrebbe iniziare a insultare e bullizzare chi si vuole perchè internet è una sorta di porto franco dove si possono sfogare gli istinti più bassi del genere umano“.

La richiesta della Procura ha fatto ovviamente esultare Daniela Martani, che a Mattino Cinque ha dichiarato che l’appellativo usato per definire i Ferragnez è, secondo lei, una critica, non un’offesa. La sua tesi è stata criticata da Valentina Vignali, che ha dichiarato: “Sono d’accordo con te sullo spreco di cibo (adoperato secondo la Martani dai Ferragnez in occasione della festa di compleanno al supermercato ndr.), ma c’è modo e modo. Scrivi benissimo e non hai bisogno di insultare“. La Martani, però, ha continuato a ripetere che i suoi non erano insulti ma critiche.